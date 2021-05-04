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Chloe Ferry’den Instagram’ın çıplaklık sınırını zorlayan fotoğraf

04.05.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından Geordie Shore ile şöhreti yakalayan Chloe Ferry, Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Televizyon yıldızı bu sefer çırılçıplak fotoğrafıyla görenleri şaşırttı.

Chloe Ferry’den Instagram’ın çıplaklık sınırını zorlayan fotoğraf

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarıyla adını gündemde tutmayı başarıyor.

Küvetten çırılçıplak paylaşım yapan Chloe Ferry, bu hareketiyle Instagram’ın çıplaklık sınırılarını bir hayli zorlamış gibi görünüyor.

Sırtındaki dövmeyi ön plana çıkarmaya çalıştığı fotoğrafını “Günaydın, Londra” notuyla paylaştı.

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Chloe Ferry’nin bu pozu beğeni topladığı kadar tepki de çekti. Bazı hayranları çıplaklığın dozunu kaçırdığını söyleyen yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Chloe Ferry Instagram
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kıçınızı başınızı açarsınız sonra da elinizle kapatmaya çalışırsınız bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!! ya siyah ol ya beyaz!!!
neresi çıplak..küvet paçalı don gibi durmuş...

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