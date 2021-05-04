Chloe Ferry’den Instagram’ın çıplaklık sınırını zorlayan fotoğraf

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarıyla adını gündemde tutmayı başarıyor.

Küvetten çırılçıplak paylaşım yapan Chloe Ferry, bu hareketiyle Instagram’ın çıplaklık sınırılarını bir hayli zorlamış gibi görünüyor.

Sırtındaki dövmeyi ön plana çıkarmaya çalıştığı fotoğrafını “Günaydın, Londra” notuyla paylaştı.

Chloe Ferry’nin bu pozu beğeni topladığı kadar tepki de çekti. Bazı hayranları çıplaklığın dozunu kaçırdığını söyleyen yorumlarda bulundu.

