Chloe Ferry Dubai'de... Küçük bikinisiyle tepki çekti

Türkiye'de göğüs operasyonu geçiren TV yıldızı Chloe Ferry ülkesine döndükten bir süre sonra yasakları dinlememiş ve Dubai'ye uçmuştu.

Paylaştığı fotoğraftan sonra Dubai'de olduğu ortaya çıkan Ferry çok eleştirmişti. Ferry şimdi de verdiği pozlarla gündemde.

Tanga bikinisiyle poz veren Chloe Ferry takipçilerinin tepkisini çekti.

Ard arda verdiği pozlarla dikkatleri üzerine toplayan Ferry daha sonra da beyaz bikinisiyle ayna önüne geçti ve selfie çekti. Bu bikinisini çok küçük bulan sosyal medya kullanıcıları Ferry'i topa tuttu.

Chloe Ferry'nin bikini altının fazla küçük olması abartılı bulundu.

