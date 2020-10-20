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Chloe Ferry estetikleriyle yine gündemde... 'Bazen Kim Kardashian gibi...'

20.10.2020 13:57 | Son Güncelleme:
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Chloe Ferry estetikleriyle yine gündemde... 'Bazen Kim Kardashian gibi...'

Yaklaşık 13 kilo veren Chloe Ferry, vücuduyla verdiği savaşı ve estetik ameliyatları hakkında konuşmaktan duyduğu üzüntüyü anlattı.

Geordie Shore adlı İngiliz televizyon realite dizinin 25 yaşındaki yıldızı, kameralardan uzaktaki hayatını anlattı ve yeni sağlıklı yaşam tarzıyla birikte zihninin ve bedeninin nasıl değiştiğini anlattı.

Kariyerini fitness üzerine geliştiren güzel yıldız hayranlarından övgü toplarken, vücuduyla daha az barışık günlerinin olduğunu itiraf etti.

13 kilo veren Ferry, estetik ameliyatlar hakkında tartıştığı için üzgün olduğunu söyledi.
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Ferry “İyi ve kötü günlerim oluyor. Bazen vücuduma baktığımda mutlu hissetmiyorum. Kendimi hiç beğenmiyorum, aynaya bile bakmak istemiyorum. Bazen de kendimi Kim Kardashian gibi hissediyorum. Kötü hisssettiğimde spor salonuna koşuyorum ve çok sıkı çalışıyorum. Endorfin salgılanması için yapıyorum çünkü bu ruhsal sağlığıma yardımcı oluyor. Kendimi düşük hissettiğimde daha sıkı çalışıyorum. Görüntümden mutlu olduğum günler ise başka hiçbir plan yapmıyorum” dedi.

Chloe iki kez burun, üç kez göğüs olmak üzere birçok kez estetik ameliyat geçirdi.
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ESTETİĞE SERVET HARCADI

25 yaşındaki yıldız, yeni sağlıklı rejimi sayesinde hem bedensel hem de zihinsel olarak dönüşüm geçirdi. Geçirdiği estetik ameliyatlar hakkında açıkça konuşan Chloe, 2015’teki halinden oldukça farklı görünüyor. Geçirdiği ameliyatlar arasında, rinoplasti, liposuction, meme küçültme ve meme dikleştirme işlemlerinin yanı sıra dolugu işlemleri de var. Ferry, ameliyatları için bugüne dek 50.000 sterlin (yaklaşık 500 bin TL) harcadı.

Geçmişte estetik ameliyat olmak hakkında eleştirel sözler söyleyen ve şu an üçüncü göğüs ameliyatını geçiren Chloe, söylediği sözlerden pişmanlık duyduğunu belirtti.

Kariyerini fitness ağırlıklı geliştiren Chloe, hayranlarından övgü topladı.
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Chloe duyduğu pişmanlık hakkında “Estetik konusunda bu kadar açıkça konuşmaktan dolayı pişmanım. Geçmişteki sözlerimi insanlar bana karşı kullandı ve beni yargıladı” dedi. Türkiye’de geçirdiği estetik ameliyatın ardından Newcastle’a dönen Chloe “Ameliyat gerekiyordu. Çok kilo vermiştim ve göğüslerimin ölçüsü değişmişti, onların düzelmesi gerekiyordu. Ama artık başka bir şey yaptırmak istemiyorum, ihtiyacım kalmadı” dedi.

Verdiği kilolar sonrasında iç huzuru bulduğunu söyleyen Chloe “Görünüşümle ilgili depresyondaydım. Kilo verdikten sonra internet trolleri de sakinleşti. Onlara karşılık vermem gerektiğine inanmıyorum. Tüm gününüzü mahvedecek bir yoruma odaklanmak yerine, onları görmezden geliyorum” dedi.

Chloe, 19 yaşından beri kameralar karşısında.

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Ameliyatları 50 bin sterlin tuttuğu söylense de, Chloe daha fazla harcadığını açıkladı.

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19 yaşından beri kamera karşısında olan yıldız Geordie Shore’un devamı niteliğindeki Their Story’de karşılaştığı zorlukları anlatacak. Chloe yeni dizi hakkında “İnsanların hakkımda bilmediği şeyler var. Tek gördükleri partiler, kavgalar ve dramdı. Geçirdiğim depresyonu, anksiyeteyi ve verdiğim mücadeleyi bilmiyorlar. Tüm o dramanın arkasındaki hikayeyi anlatacağım. Programda yaptığım şeylerle ilgili hiçbir pişmanlık duymuyorum” dedi.

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