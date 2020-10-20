Chloe Ferry estetikleriyle yine gündemde... 'Bazen Kim Kardashian gibi...'

Geordie Shore adlı İngiliz televizyon realite dizinin 25 yaşındaki yıldızı, kameralardan uzaktaki hayatını anlattı ve yeni sağlıklı yaşam tarzıyla birikte zihninin ve bedeninin nasıl değiştiğini anlattı.

Kariyerini fitness üzerine geliştiren güzel yıldız hayranlarından övgü toplarken, vücuduyla daha az barışık günlerinin olduğunu itiraf etti.

13 kilo veren Ferry, estetik ameliyatlar hakkında tartıştığı için üzgün olduğunu söyledi.



Ferry “İyi ve kötü günlerim oluyor. Bazen vücuduma baktığımda mutlu hissetmiyorum. Kendimi hiç beğenmiyorum, aynaya bile bakmak istemiyorum. Bazen de kendimi Kim Kardashian gibi hissediyorum. Kötü hisssettiğimde spor salonuna koşuyorum ve çok sıkı çalışıyorum. Endorfin salgılanması için yapıyorum çünkü bu ruhsal sağlığıma yardımcı oluyor. Kendimi düşük hissettiğimde daha sıkı çalışıyorum. Görüntümden mutlu olduğum günler ise başka hiçbir plan yapmıyorum” dedi.

Chloe iki kez burun, üç kez göğüs olmak üzere birçok kez estetik ameliyat geçirdi.



ESTETİĞE SERVET HARCADI

25 yaşındaki yıldız, yeni sağlıklı rejimi sayesinde hem bedensel hem de zihinsel olarak dönüşüm geçirdi. Geçirdiği estetik ameliyatlar hakkında açıkça konuşan Chloe, 2015’teki halinden oldukça farklı görünüyor. Geçirdiği ameliyatlar arasında, rinoplasti, liposuction, meme küçültme ve meme dikleştirme işlemlerinin yanı sıra dolugu işlemleri de var. Ferry, ameliyatları için bugüne dek 50.000 sterlin (yaklaşık 500 bin TL) harcadı.