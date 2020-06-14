Chloe Ferry küvette verdiği pozla olay oldu! Köpükle kapadı

İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry, sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımıyor. Klip çekmek için küvete çırılçıplak uzanan Ferry, vücudunun özel yerlerini arkadaşına köpükle kapattırdı. Ünlü isim bu anları Instagram hesabından paylaştı. Chloe ve arkadaşının çekim sırasında kendi aralarında sessizce konuşup gülüştüğü görüldü. Arkadaşı gülmemek için kendi tutmaya çalışırken, Chole ise yüzünü telefonun selfie moduna aldı.

Pozlarıyla sınırları zorladı

Yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başaran ünlü isim erkek arkadaşıyla bu anları çekmekten hiç rahatsız olmadı.

Çıplak olarak küvette ayna selfiesi de çeken ünlü isim bu anları yayınlandıktan hemen sonra yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri Chloe'ye dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian'a çok benzediğini söylediler.

Chloe, geçen ay da paylaştığı bir fotoğrafını "Kim sırtımı keselemek istiyor?" başlığı ile paylaşınca 3 milyondan fazla olan takipçileri arasında büyük heyecan uyandırmıştı.