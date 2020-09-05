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Chloe Ferry leopar bikinisiyle tatilde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

24 yaşındaki İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry, İspanya'nın Marbella bölgesinde tatil yaparken paparazzilere yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde 24 yaşına giren Chloe Ferry, İspanya’nın Marbella bölgesinde tatil yaparken görüntülendi.

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En son yaptırdığı Brezilya kalçası ile gündeme gelen genç TV yıldızı, kalçasını sergilemek için elinden geleni ardına koymuyor.

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Ünlü isim kıvrımlarını ortaya çıkaran leopar desenli bikinisiyle objektiflere yakalandı.

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CHLOE FERRY KİMDİR?

Ünlü oyuncu Chloe Ferry 31 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere şehrinde doğdu. 24 yaşında ve Başak burcu olan Chloe Ferry oyuncu ve sunucu olarak tanınıyor. Chloe Ferry 1.70 cm boyunda ve 62 kilo.

Kahverengi gözlü Tv yıldızı, magazin gündemine sık sık kalçasını ortaya çıkaran kıyafet tercihi nedeniyle haber oluyor.

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