Chloe Ferry, mini elbisesiyle göğüs şov yaptı

İngiliz televizyonlarının yakından tanıdığı güzel yıldız Chole Ferry, katıldığı Celebs Go Dating programı için tercih ettiği turuncu parlak süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Daracık elbisesiyle kusursuz fiziğini ön plana çıkaran yıldız, göğüslerini ön plana çıkardığı pozuyla Instagram’da olay yarattı. Chole Ferry’nin hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.

Bir yıl içinde fazla kilolarından kurtulan Chole Ferry, kilo verdikten sonra sık sık cüretkâr pozlarını Instagram hesabından hayranları için paylaşıyor.

25 yaşındaki yıldız şu sıralar Love Island'dan Curtis Pritchard, Made In Chelsea'den Sophie Hermann ve DJ Tom Zanetti gibi bir dizi yıldızla birlikte Celebs Go Dating'i çekmek için lüks Surrey binasında kalıyor.