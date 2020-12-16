MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Chloe Ferry, mini elbisesiyle göğüs şov yaptı

Chloe Ferry, mini elbisesiyle göğüs şov yaptı

16.12.2020 15:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz televizyon yıldızı Chole Ferry, Celebs Go Dating programı için tercih ettiği turuncu parlak dar elbisesiyle göz kamaştırdı.

İngiliz televizyonlarının yakından tanıdığı güzel yıldız Chole Ferry, katıldığı Celebs Go Dating programı için tercih ettiği turuncu parlak süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Daracık elbisesiyle kusursuz fiziğini ön plana çıkaran yıldız, göğüslerini ön plana çıkardığı pozuyla Instagram’da olay yarattı. Chole Ferry’nin hayranları fotoğrafa beğeni yağdırdı.

740full-chloe-ferry

Bir yıl içinde fazla kilolarından kurtulan Chole Ferry, kilo verdikten sonra sık sık cüretkâr pozlarını Instagram hesabından hayranları için paylaşıyor.

gfhdh

25 yaşındaki yıldız şu sıralar Love Island'dan Curtis Pritchard, Made In Chelsea'den Sophie Hermann ve DJ Tom Zanetti gibi bir dizi yıldızla birlikte Celebs Go Dating'i çekmek için lüks Surrey binasında kalıyor.

Chloe Ferry

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Enflasyon ve döviz mesajı

Enflasyon ve döviz mesajı

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

90'lı yıllarda hepimizin evine girip ailemizden biri olmuştu! İşte son hali...

90'lı yıllarda hepimizin evine girip ailemizden biri olmuştu! İşte son hali...

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Diğer Haberler

Ayşecan Tatari: Mandalina mevsimi

Ayşecan Tatari: Mandalina mevsimi

Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

Gigi Hadid ilk kez bebeğiyle görüntülendi

Kanser tedavisi gören Jeff Bridges son halini paylaştı

Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu son halini paylaştı

Jessie J'den yatakta tamamen çıplak poz!

Yatakta tamamen çıplak poz!

Sezen Aksu büyük aşkı Onno Tunç'u andı

'Sen bir isyancıydın kırdın geçtin...'

Şenay Gürler ve Semih Saygıner'in Afrika tatili

Ünlü çiftin neşeli tatili! Afrika'ya gittiler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.