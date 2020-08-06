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Chloe Ferry'nin mayosu dar geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 11:36 | Son Güncelleme

24 yaşındaki İngiliz TV yıldızı Chloe Ferry, İbiza'da tatil yaparken paparazzilere şov yaptı.

24 yaşındaki Chloe Ferry, İspanya'nın İbiza adasında tatil yaparken görüntülendi. En son yaptırdığı Brezilya kalçası ile gündeme gelen genç TV yıldızı, kalçasını sergilemek için elinden geleni ardına koymadı.

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Ünlü isim kıvrımlarını ortaya çıkaran ve vücuduna küçük gelen beyaz mayokinisiyle objektiflere birbirinden seksi pozlar vermeyi ihmal etmedi.
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CHLOE FERRY KİMDİR?

Ünlü oyuncu Chloe Ferry 31 Ağustos 1995 tarihinde İngiltere şehrinde doğmuştur.

24 yaşında olan Chloe Ferry Başak burcudur. Chloe Ferry oyuncu ve sunucu olarak tanınmaktadır.

Chloe Ferry 1.70 cm boyunda ve 62 kilodur. Gözleri kahverengi renktir.

Tv yıldızı, magazin gündemine sık sık kalçasını ortaya çıkaran kıyafet tercihi ile haber olmakta.

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