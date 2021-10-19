Chloe Ferry, seksi Playboy tavşanına dönüştü

Geordie Shore adlı reality şovla ünlü olan Chloe Ferry , bu hafta sonu seksi bir Playboy tavşanı kostümüyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cadılar Bayramı için Playboy kızları gibi giyinen ünlü ismin bu hareketi dünyaca ünlü erkek dergisinde yer almak istediği yönünde dedikoduların çıkmasına neden oldu.

Instagram hesabını dört milyona yakın kişinin takip ettiği Chloe Ferry, kalçasını ön plana çıkaran pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. 26 yaşındaki Chloe Ferry fotoğrafını “yaramaz tavşan” notuyla paylaştı.

