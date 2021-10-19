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Chloe Ferry, seksi Playboy tavşanına dönüştü

19.10.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan reality şovlarda rol alarak adını duyurmayı başaran Chloe Ferry, bu yılki Cadılar Bayramı için Playboy kızları gibi giyinip, tavşan kulağı tacı takarak Instagram hesabından yeni pozlarını yayınladı. Ferry’nin bu hareketi, Playboy’da yer almak istediği yönünde dedikoduların çıkmasına neden oldu.

Chloe Ferry, seksi Playboy tavşanına dönüştü

Geordie Shore adlı reality şovla ünlü olan Chloe Ferry , bu hafta sonu seksi bir Playboy tavşanı kostümüyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Cadılar Bayramı için Playboy kızları gibi giyinen ünlü ismin bu hareketi dünyaca ünlü erkek dergisinde yer almak istediği yönünde dedikoduların çıkmasına neden oldu.

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Instagram hesabını dört milyona yakın kişinin takip ettiği Chloe Ferry, kalçasını ön plana çıkaran pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. 26 yaşındaki Chloe Ferry fotoğrafını “yaramaz tavşan” notuyla paylaştı.

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Chloe Ferry
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