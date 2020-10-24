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Chloe Ferry Türkiye'de göğüs ameliyatı olmuştu! Karantina biter bitmez...

24.10.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Tv yıldızı Chloe Ferry, Türkiye'de meme küçültme ameliyatı geçirdikten sonra ülkesine döndü. 2 haftalık karantinadan sonra ilk kez dışarı çıkan ünlü isim yeni göğüslerini sergilemekten geri durmadı.

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde göğüs operasyonu geçiren Tv yıldızı Chloe Ferry, ülkesine döndükten sonra ilk kez görüntülendi.

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Geordie Shore adlı İngiliz televizyon realite dizinin 25 yaşındaki yıldızı, yaptırdığı estetiklerle ve yeni sağlıklı yaşam tarzıyla birlikte verdiği kilolarla gündemde.

13 kilo veren Ferry, estetik ameliyatlar hakkında tartıştığı için üzgün olduğunu söyledi.

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Ferry “İyi ve kötü günlerim oluyor. Bazen vücuduma baktığımda mutlu hissetmiyorum. Kendimi hiç beğenmiyorum, aynaya bile bakmak istemiyorum. Bazen de kendimi Kim Kardashian gibi hissediyorum. Kötü hisssettiğimde spor salonuna koşuyorum ve çok sıkı çalışıyorum. Endorfin salgılanması için yapıyorum çünkü bu ruhsal sağlığıma yardımcı oluyor. Kendimi düşük hissettiğimde daha sıkı çalışıyorum. Görüntümden mutlu olduğum günler ise başka hiçbir plan yapmıyorum” dedi.

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Chloe iki kez burun, üç kez göğüs olmak üzere birçok kez estetik ameliyat geçirdi.

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