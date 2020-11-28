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Chloe Goodman kızıyla bir örnek mayo giydi

28.11.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Ünlü televizyon yıldızı Chloe Goodman, nişanlısı Grant Hall ile birlikteliğinden dünyaya gelen bebeği Isla ile Dubai'de tatil yapıyor. Hem 27 yaşındaki yıldızın hem de minik Isla'nın beyaz üzerine yeşil desenli bir örnek mayoları dikkat çekti.

Televizyon yıldızı Chloe Goodman, denizin ve güneşin tadını çıkarmak için bebeği Isla ile birlikte Dubai'ye gitti. Bir hafta süren tatilinde de giydiği farklı tasarımlarda renk renk bikinilerle dikkat çekti.

KIZIYLA DENİZE GİRDİ

İlk olarak denize giren 27 yaşındaki Goodman, daha sonra kızıyla kumda yürüme egzersizleri yaparak, oyunlar oynadı. Chloe Goodman, önce kızını denize soktu, sonra onunla kumların üzerinde lürüme egzersizleri yaptı.

BEBEĞİNİ EMZİRDİ

Kızı yorulduktan sonra şezlonga geçip, uzanan Chloe Goodman, bir ara bebeğini emzirdi. Anne- kız plajda geçirdikleri keyifli birkaç saatin ardından kaldıkları otele döndüler.

Futbolcu Grant Hall ile nişanlı olan Chloe Goodman, geçtiğimiz aylarda Isla adını verdiği kızını kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Goodman, ilk olarak 'Ex on The Beach' şovuyla ünlenmişti. Televizyon yıldızı, ünlü isimlerin yarıştığı 'The Celebrity Big Brother' programında da sıkça adından söz ettirmişti.

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