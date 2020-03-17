Chloe Loughnan'a koronavirüs şoku! İtalya'da mahsur kaldı

Serdar Ortaç'la beş yıllık evliliği geçtiğimiz yıl biten Chloe Loughnan'ın corona virüs karantinasında olduğu iddia edildi. İddialara göre genç model geçtiğimiz hafta tatil amacıyla İtalya'ya gitti. Ancak ülkede koronavirüs vakaları patladı ve olağan üstü hal ilan edildi.

KARANTİNANIN BİTMESİNİ BEKLİYOR

Bu kararın ardından 28 yaşındaki Chloe, İtalya'da mahsur kaldı. Lüks bir otelde kaldığı söylenen ünlü manken, Türkiye'ye dönmek için karantinanın son bulmasını bekliyor. (Gecce)

Öte yandan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Loughnan, bir süredir paylaşım yapmıyor. Corona virüs nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da toplamda iki bini aşkın kişi hayatını kaybetti.



