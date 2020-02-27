Chloe Loughnan'ın annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken model Chloe Loughnan, bu defa annesiyle birlikte bikinili poz verdi.

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, 42 yaşındaki annesi Lucy ile bikinili fotoğrafını “Annem de öyle pozlar seviyor” notuyla paylaştı.

İlaç mümessili olan Lucy Loughnan, düzgün fiziğiyle kızı Chloe’yi bile gölgede bıraktı. Güzel modelin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Üç çocuk annesi Lucy Loughnan ile kızı Chloe arasında 17 yaş fark bulunuyor.



