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  4. Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a geliyor! 'Sevgilim için sorun yok'

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a geliyor! 'Sevgilim için sorun yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bebek'teki bir mekanda sahne alan şarkıcı Serdar Ortaç, sevgilisi Seçil Gür ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son zamanlardaki evlilikleri eleştiren Ortaç, "Şimdiki evlilikler 'evlen, doğur, boşan' üzerine kuruluyor. Böyle evlilik olacaksa olmasın, beraber öleceksen olsun" diyerek sitem etti.

Chloe Loughnan Serdar Ortaç'a geliyor! 'Sevgilim için sorun yok'

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda sahne aldı. 50 yaşındaki Ortaç, sahne alacağı mekana sevgilisi Seçil Gür ile birlikte geldi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, "Pandemi sonrası ilk İstanbul konseri, mutluyum. Eğlenelim ama sağlığımıza da dikkat edelim" dedi.

Gazetecilerin "Kadın evlilik teklifi eder mi?" sorusu sonrası sevgilisinin "Bence edebilir" cevabı üzerine Ortaç, "O zaman işin büyüsü kaçar. Erkek gelir, çöker ve teklifini yapar. Kadın erkeğe evlilik teklifi etmez" ifadelerini kullandı.

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Son zamanlardaki evlilikleri eleştiren Serdar Ortaç, "Şimdiki evlilikler 'evlen, doğur, boşan' üzerine kuruluyor. Böyle evlilik olacaksa olmasın, beraber öleceksen olsun" diyerek sitem etti.

Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan'ın yakın zamanda evdeki eşyalarını almaya geleceğini ve bu durumun sevgilisi için bir sorun teşkil etmediğini söyledi.

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Ortaç, sahne sırasında annesi Nesrin Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür için "Gelin-kaynana yan yana" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seçil Gür'ün kendi ve sevgilisinin adının başharflerini taşıdığı kolyesi dikkatlerden kaçmadı.


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