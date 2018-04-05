Chloe Loughnan tangalı poz paylaştı, olay oldu

Şimdilerde kendi markasının tanga ve bikini katalog çekimleri için Miami'de bulunan Chloe Loughnan, yeni pozlarıyla çok sayıda yorum aldı.

Serdar Ortaç tanga yasağı koymamış mıydı?

1 / 8 Serdar Ortaç’ın eşi Chloe’ye tanga yasağı koyduğuna dair haberler çıkmıştı. Ancak genç kadın adeta bu haberlere inat hemen ertesi gün sosyal medya hesabından tangalı bir karesini paylaştı.

2 / 8 Tanga ve bikinilerinin katalog çekimi için Miami'ye giden Chloe, sosyal medya hesabına yeni çektirdiği tangalı bir pozunu koyarak eleştirilere adeta “Hodri meydan” demiş oldu.

3 / 8 Yengenin fotoğrafına gelen çok sayıda yorumdan biri de şöyle oldu:

4 / 8 Fotoğrafı gören bir vatandaş sanatçıyı borsada işlem gören şirkete benzeterek, “Hani Serdar Ortaç tanga yasağı koymuştu? Valla adamın işi çok zor. Yenge tangalı resim koydukça Serdar Ortaç'ın kağıdı inişe geçiyor.

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