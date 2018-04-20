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Chloe paylaştı Serdar Ortaç yorum yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

İki hafta önce Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Chloe bu iddialara inat Instagram hesabından eşine seslendi

Chloe paylaştı Serdar Ortaç yorum yaptı

Serdar Ortaç’ın 2014’te evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın iş için gittiği Miami’de bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu söylenmişti.

Chloe Loughnan dün Instagram hesabından eşini öperken verdiği pozu paylaşıp “Dünyaya karşı biz aşkım” yazdı.

YILDIZ SAVAŞLARI

Serdar Ortaç da eşinin paylaşımını Instagram hesabından "Ve sonunda hanımı da çıldırttılar; “dünyaya karşı biz aşkım”

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Yıldız Savaşları VX" notuyla paylaştı.

Serdar Ortaç, Chloe'nin seksi pozları için "Ne yapayım, hanım model. Ben ‘git, soyun’ demiyorum ki! Pozlarından rahatsız olmuyorum" demişti.

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Chloe Loughnan serdar ortaç

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