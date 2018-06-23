Chloe'yi çıldırtan soru: Niye çocuk vermedin kocana?

Ünlü popçudan 22 yaş küçük olan İrlandalı model Chloe Loughnan (26), Posta Gazetesi'nden Suna Akyıldız'a kariyeri ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe'yi çıldırtan soru

1 / 11 "KİMSE EVLENECEĞİMİZİ DÜŞÜNMEDİ" Serdar Ortaç’ın eşi olmanın dışında Chloe kim? Türkiye’ye gelmeden önce modellik ve televizyon programcılığı yapıyordum. Türkiye’ye de işimi yapmak için gelmiştim. Sevgili bulmak veya evlenmek değildi amacım. Türkçe bilmediğim için kimse ne yaptığımı anlamıyordu. Herkes beni Serdar Ortaç’ın yeni yabancı sevgilisi olarak tanıdı önceleri. Kimse evleneceğimizi düşünmedi. Çünkü Serdar’ın benden önce bir sürü kız arkadaşı olmuştu. Uzun süre burada kalıp Türkçe öğrenince, o kalıptan çıktım. Evlenmek kariyerini etkiledi mi? Hayır. Hiçbir zaman işimi bırakmak istemedim. Evlenmeden önce Serdar’a da söyledim, 'Çalışmadan duramam' diye.

2 / 11 "BEN ONUN GECE YARISI STÜDYODA OLMASINA KARIŞIYOR MUYUM?" Evlenmeseydin ne yapıyor olurdun? Hiç düşünmedim. Her şeyin bir sebebi var. Buraya geldim ve bu yola girdim. Burada olmasam başka bir yerde yine aynı işi yapıyor olurdum. Yeni projelerin var mı? Geçen yıl bikini markamı çıkardım. Şimdi büyütmek istiyorum. Çanta, gözlük, spor kıyafetler de olacak. Ve Türkiye’de yapacağım. Sürekli yurtdışına gidip gelmen evliliğinde sorun yaratıyor mu? Hiç sorun olmuyor. Ben onun başka şehirlere konsere gitmesine ya da gece yarısı stüdyoda olmasına karışıyor muyum? O da benim yurtdışındaki işlerime karışmıyor. Bu bizim için problem değil ama insanlar için problem oldu. Biz mesleklerimizin farkındayız ve birbirimizi böyle kabul ediyoruz.

3 / 11 "SEKSİ FOTOĞRAF PAYLAŞMAK BENİM İŞİMİM PARÇASI" Türkiye’de modellik yapmayı düşünüyor musun? Türkiye’de pek yapamıyorum. Amerika’ya Miami’ye gidiyorum. Chicago ve Los Angeles’ta ajanslarla çalışıyorum. Türkiye’de oyunculuk yapmayı düşünüyorum. Amerika’da oyunculuk dersleri alacağım. Aksanım için Türkçe çalışmam da lazım. Oyunculukta kuralların var mı? Rolümü okumadan bunu söyleyemek zor. Serdar’a da mutlaka sorarım; izin almak için değil ama saygımdan. Serdar da klip çekimlerinden önce hep bana sorar. Serdar sosyal medyadaki seksi fotoğraflarına karışıyor mu? Yurtdışında işler böyle yürüyor, yapacak bir şey yok. İnsanlar anlamıyor, 'Niye böyle seksi, bikinili fotoğraflar paylaşıyor' diye soruyorlar. Bu benim işimin parçası. Instagram hesabım da benim iş profilim. Ailemle, arkadaşlarımla fotoğraflarımı koymuyorum. Serdar ile fotoğrafımı koymayı da bıraktım. Çünkü yorumlar yazılıyor ve ben hayatımı herkese açmak istemiyorum.

4 / 11 "30 YAŞINDA MODELLİK YAPILMAZ" 'Artık modellik yapma' derse? Diyeceğini sanmıyorum. Belki bir yıl sonra Türkiye’de oyunculuk yapmaya başlayacağım ve yurtdışına gitmeyeceğim. Ya ailesi sana karışıyor mu? Hayır, bu konuda çok şanslıyım. Annesi çok anlayışlı, her şeyime saygı duyuyor. Hiç yargılamadı beni. Fotoğraflarımı da hep beğeniyor. Zaten 26 yaşındayım, 3-4 yıl kaldı modellik çağımın bitmesine. Yurtdışında modellerin yaşları 16-17. 30 yaşında bu işi yapmam zor, olmaz. Türkiye’de mi yurtdışında mı daha özgür hissediyorsun? Türkiye’de evimde gibi hissediyorum. Yurtdışını iş olarak görüyorum. Seyahat etmeyi de seviyorum. Hem geziyorum hem işimi yapıyorum.

5 / 11 "SERDAR BENİM HAYATIM OLDU" 'Evliliğiniz kısa sürer, aşk biter, Chloe gider' diye düşünüyordu insanlar... İnsanlar hep bunu söylüyor. Altı yıldır beraberiz hâlâ 'Serdar’ı seviyor musun?' diye soruyorlar, anlamıyorum. O benim sadece kocam değil, en yakın arkadaşım. Aranızda 22 yaş fark olması da çok konuşuldu bir dönem... Ben kocama aşık oldum. Zor günler geçirdik beraber, çok şey paylaştık. Serdar benim hayatım oldu. Herkesin ilişkimizle ilgili soru işaretleri var kafasında. Bizim gibi yaş farkına sahip çok çift var. Ama bize sordukları soruları başka çiftlere sormuyorlar, çünkü ben yabancıyım.

6 / 11 "CİNSEL HAYATIMIZDA ŞİMDİLİK SIKINTI YOK" Serdar’ın sağlık sorunlarının da olması nedeniyle belki? Evlenmeden önce biliyordum Serdar’ın hastalığını ve böyle kabul ettim. Biz bu hastalığı beraber yaşıyoruz. Bu durum cinsel hayatınızı etkiliyor mu? Şimdilik sıkıntı yok. O açıdan şanslıyız, genç çiftlerin bile sağlık sorunları olabiliyor. Seviyorsan, cinsel hayatın bitmesi aşka engel değil. Biz öyle bir sıkıntı yaşamadık henüz. Şimdiden 'İleride yaşar mıyız?' diye düşünmek de istemiyorum.

7 / 11 "TANIMADIĞIM İNSANLAR 'NİYE ÇOCUK VERMEDİN KOCANA?' DİYOR" Çocuk sorusu da çok sık soruluyor, ne diyorsun? İki yıl flört, dört yıl evlilik... Artık bu konudan sıkıldım. Nazardan çok korkuyorum. Kimsenin bunun hakkında konuşmasını istemiyorum. Bir şeyi çok konuşursan nazar değer. Benim vücudum, benim hayatım. İstersem yaparım. Sormakla bu değişmeyecek. Çok mu sinirleniyorsun bu soruya? Benim ülkemde kimse bu konuda bir şey sormuyor ama Türkiye’de herkes 'Çocuk yapacak mısın?' diye soruyor. Tanımadığım insanlar bile 'Niye çocuk vermedin kocana?' diyor. Alışamıyorum böyle şeylere, ayıp geliyor. Bu benim özelim, neden herkes merak ediyor? Olursa olur, Allah bilir. Bunun tarihi verilir mi?

8 / 11 "SERDAR İLE YAŞLANACAĞIM" Bir gün başka birine aşık olursan? Öyle bir şey olmayacak. Söyleyip de çağırmayalım öyle şeyleri. Hayatımdan mutluyum. Bu hayatı seçtim ve böyle devam edeceğim. Dedikodular çıkıyor ama kimse bilmiyor ki Chloe ne yapıyor, nerede... Ben de takip edip kendimi üzmüyorum, hayatımı yaşıyorum. Kocamla çok mutluyum. Hayatımın sonuna kadar onunla olacağım. Serdar ile yaşlanacağım. Evde nasıl bir çiftsiniz? O benim kocam, ben onun karısıyım. Türkiye’nin popstarı olsa da evde sıradan bir çiftiz. Bisiklete biniyoruz. Yemeğe çıkıyoruz, film seyrediyoruz. 3456789101112İleri »

9 / 11 "SERDAR'I BİRKAÇ KEZ UYARDIM AMA..." Serdar’ın en tahammül edemediğin özelliği ne? Kameralar önünde çok rahat. Bu konuda birbirimizin tersiyiz. Ben özel hayatım özel kalsın istiyorum. Önceleri birkaç kez uyardım ama Serdar’ın karakteri böyle. Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben de onun gibi olamayacağım ve özelimi kimseyle paylaşmayacağım.

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