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Chow Yun-fat: Ölünce 720 milyon dolarlık servetimi bağışlayacağım

24.12.2018 17:12 | Son Güncelleme

"Kaplan ve Ejderha" filminin yıldızı Hong Konglu aktör Chow Yun-fat, 720 milyon dolarlık servetini ölünce hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Güney Kore Munhwa televizyonuna konuşan 63 yaşındaki Chow, "Bu paraya sonsuza kadar kadar sahip olamazsınız. Öldükten sonra banka hesabınızı yanınızda götüremiyorsunuz. Bir gün gittiğinize başkalarına bırakmalısınız" dedi.

Chow Yun-fat: Ölünce 720 milyon dolarlık servetimi bağışlayacağım

"Kaplan ve Ejderha" filminin yıldızı Hong Konglu aktör Chow Yun-fat, 720 milyon dolarlık servetini ölünce hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Güney Kore Munhwa televizyonuna konuşan 63 yaşındaki Chow, "Bu paraya sonsuza kadar kadar sahip olamazsınız. Öldükten sonra banka hesabınızı yanınızda götüremiyorsunuz. Bir gün gittiğinize başkalarına bırakmalısınız" dedi.

Mütevazi yaşam tarzıyla dikkat çeken, toplu taşıma araçlarıyla seyahat eden ve kendi filmi için bilet alıp kuyruğa giren Chow Yun-Fat, Hong Kong'da "Kardeş Fat" lakabıyla biliniyor.

Kapaklı Nokia'sını yeni değiştirdi

Karısı Jasmine Tan'e göre sık sık sokak yiyen Chow, çok sevdiği eski model kapaklı Nokia telefonunu artık bozulduğu için yeni değiştirmek zorunda kaldı.

Oscar ödüllü Karayip Korsanları ve gangster filmi "A Better Tomorrow"la da tanınan Chow, 2015'te Forbes dergisinin dünyada en fazla kazanan aktörler listesinde yer aldı.

Chow listede, Russell Crow'la 24'ncülüğü paylaştı.

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