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CHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarının ardından sabaha karşı 145 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarının ardından sabaha karşı 145 belediye başkan adayını daha açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 17.00'de toplanan ve geç saatlere kadar süren Parti Meclisi ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptı. Torun, uzun süren parti meclisinde 145 belediye başkan adayını belirlediklerini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mustafa Tunç Soyer olduğunu söyledi. Torun, Kırklareli adayının Tuna Soykan, Hakkari adayının Metin Koparan, Rize adayının Ayhan Akyüz, Zonguldak adayın Şenol Şanal olduğunu duyurdu.
100 ADAY KALDI
Torun, daha önce 697 belediye başkan adayını açıkladıklarını, bugün açıklanan 145 aday ile toplamda 842 belediye başkanı açıklamış olduklarını belirtti. Torun, şöyle konuştu:
"Parti meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Biz bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sabahın bu saatine kadar özveriyle çalışmalarını sürdürdüler. Yaklaşık 100 civarında açıklanmayan belediye başkan adayımız kaldı. Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız. Ve tüm belediyelerimizin belediye başkan adaylarını açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planladığımız süreçte planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde CHP'li belediyeleri göreceğiz.''
'ADAYLARIMIZA GÜVENİYORUZ VE İNANIYORUZ'
Vatandaşın ekonomik kriz nedeniyle çare aradığını ifade eden Torun ,''Vatandaş çare arıyor, vatandaş çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka ve mutlaka CHP'de bulacağını biliyor. Yerel yönetimler bunun ilk ayağı olacak. İnanıyorum ki belediye başkanlarımız halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanlarını sundukça bu farkı daha da ortaya çıkarmış olacak. Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyoruz ve inanıyoruz" dedi.
KADIKÖY VE ŞİŞLİ'DE SON DURUM
Bir gazetecinin Kadıköy ve Şişli adayları ile ilgili sorduğu soruya ise Torun, ''İstanbul'un Kadıköy ve Şişli ilçelerinde belirlenen adaylar tekrardan MYK'ya gönderildi. Buraları yeniden değerlendireceğiz" dedi.
FOTOĞRAFLI

CHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladı

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