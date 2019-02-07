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CHP, 16 belediye başkan adayını daha açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

CHP, 1 büyükşehir, 14 ilçe, 1 belde olmak üzere 16 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP, 16 belediye başkan adayını daha açıkladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP, 1 büyükşehir, 14 ilçe, 1 belde olmak üzere 16 belediye başkan adayını daha açıkladı. Etimesgut adayı Celal Çelik, Maltepe adayı Ali Kılıç, Silivri adayı Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı adayı Serdar Sandal, Bodrum adayı Mustafa Saruhan ve Ordu Büyükşehir Belediye adayı da Mustafa Adıgüzel oldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında 16 belediye başkan adayını açıkladı. Torun, aday belirleme sürecinde en çok seçmene kulak verdiklerini söyleyerek, "Seçmenlere sadece hangi ismin başkanlığa en uygun olduğunu sormadık. Seçmenlere belediye ve belediyecilik konusundaki kanaatlerini de sorduk. Seçmenden en önemli mesajı burada aldık. Gördük ki seçmenler belediyelerden ve belediyecilikten memnun değiller. Değişim istiyorlar. Seçmenler bir yenilenme istiyor'' dedi.
'YEREL DENEYİMİ VE BAŞARILARI OLAN ARKADAŞLARIMIZI ADAY GÖSTERDİK'
Büyükşehirlerde olabildiğince bir ilçe belediye başkanlığı yapmış ve uygulamalarıyla, politikalarıyla, sorun çözme becerileriyle ve şehirlerini markalaştırabilme özellikleri ile öne çıkmış isimleri aday yaptıklarını belirten Torun şunları söyledi:
''İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde çok önemli işler yaptı. İzmir'de Tunç Soyer, Bursa'da Mustafa Bozbey, Ankara'da Mansur Yavaş ilçelerinin adlarını Türkiye sınırlarının ötesine duyurdular, ilçelerini markalaştırdılar. Antalya'da Muhittin Böcek, Adana'da Zeydan Karalar ilçelerini gıpta edilen şehirlere dönüştürdüler. Türkiye’nin en büyük kentlerine gördüğünüz gibi yerel deneyimi ve yerel başarıları olan çok değerli arkadaşlarımızı aday olarak gösterdik.''
ADAY TANITIM TOPLANTISI
Bu seçimin bir yerel seçim olduğuna dikkat çeken Torun, ''Seçmenler seçilecek isimlerden belediyecilik yapmasını, etkili ve yenilikçi bir belediye anlayışını hayata geçirmesini bekliyor. 31 Mart köhnemiş, yorgun olanların değil, seçmenin yenilenme beklentisini duyan, hayatın doğal akışına uygun olarak bir üst basamağa çıkacak olanların seçildiği bir seçim olacaktır. 10 Şubat Pazar günü saat 11.00’de Ankara Arena’da CHP aday tanıtım toplantısı düzenliyoruz. Bu toplantı ile seçim kampanyamızı başlatmış oluyoruz ve sahaya iniyoruz. Ülkemiz bir ekonomik kriz içindedir. Ancak bugün meselemiz buna kimin yol açtığı değil, bu krizden nasıl çıkacağımız. CHP’li belediyeler barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi gündelik hayatta ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacak'' diye konuştu.
AÇIKLANAN DİĞER ADAYLAR
Adana Karataş adayı Mehmet Yıldız, Antalya Kaş adayı Hayri Süt, Hatay Arsuz adayı Asaf Güven, Hatay Kumlu adayı Rifat Akkuyu, Isparta Yalvaç Erkan Ünal, Konya Halkapınar Ahmet Özkaya, Konya Taşkent Hilal Ülkü Türedi, Muş Bulanık Rüstemgedik beldesi Fikret Hamarat, Samsun Bafra Kemal Bütüner, Şanlıurfa Siverek Mehmet Fatih Bucak.

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CHP, 16 belediye başkan adayını daha açıkladı

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