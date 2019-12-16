CHP 19 Aralık'ta Turizm Zirvesi düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 19 Aralık'ta İstanbul'da "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Torun, Türkiye'de turizm potansiyeli olan birçok yerin CHP'li belediyelerin yönettiği yerler olduğunu ve buralarda önemli bir potansiyelin bulunduğunu ifade etti.

Turizmin geldiği nokta itibarıyla bunu yeterli görmediklerini belirten Torun, CHP'li belediyelerle birlikte 19 Aralık'ta İstanbul'da "Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi" düzenleyeceklerini söyledi.

Torun, "Turizmde sorunlarımız var. Çok turist gelmesine, turist sayısının fazla olmasına rağmen, maalesef gelirlerimiz aynı oranda değil. Birçok ülkeyle kıyaslandığında turist sayısı ve elde edilen turizm gelirine bakıldığında ciddi fark var. Nitelikli turistin gelmesi, turizmde kazancımızı artırma, potansiyelimizi büyütme açısından neler yapabiliriz diye bir değerlendirme yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Zirvede Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileriyle belediyelerin buluşacağına işaret eden Torun, sektörün sorunlarına yerel yöneticilerin nasıl çözüm bulabileceğinin, sektör temsilcilerinin kendi bünyelerinde çözümleri nasıl üretebileceğinin karşılıklı tartışma ortamında değerlendirileceğini dile getirdi.