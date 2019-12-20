CHP, 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporunu değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporunda, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde Türkiye'nin 153 ülke arasında 136'ncı sırada yer aldığını bildirdi.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Raporunu" değerlendirdi.

Raporun, kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim olanakları, sağlık ve kadınların siyasal açıdan güçlendirilmesi gibi kriterlere göre hazırlandığını aktaran Karabıyık, "2006'dan beri yayımlanan endekste, 153 ülke arasında Türkiye bu yıl ne yazık ki, kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136, işgücüne katılımda 135, aynı işe eşit ücrette 106, eğitim olanaklarına erişimde 13, sağlıkta 64 ve siyasi yaşamda temsilde 109'uncu sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Değerlendirme kriterlerine göre, en kötü performansın kadınların ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde olduğunu belirten Karabıyık, bunun en büyük sebebinin ise 17 yıllık AK Parti iktidarının cinsiyet eşitliği konusunda bütün dengeleri kadınlar aleyhine çeviren politikaları olduğunu ileri sürdü.