CHP 212 adayını açıkladı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP bugün kendisine benzemeyen her siyasi görüşle tavanda ve tabanda görüşmeler yapabilen tek partidir. AKP Türkiye'nin çok partili sistemini bırakıp tek adam rejimini pekiştirmeye çalışıyor. CHP ise kapsayıcı bir iş birliği ile demokrasiyi güçlendiriyor." dedi. CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yerel seçim gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Torun, bugünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM toplantılarının ardından 212 belediye başkanı adaylarını belirlediklerini söyledi. Tüm adaylara başarılar dileyen Torun, CHP'nin zor zamanların serinkanlı ve kurtarıcı gücü olduğunu dile getirdi. CHP'nin Türkiye'yi çok partili sisteme taşıyan parti olduğunu belirten Torun, şöyle devam etti: "Bugün de demokrasinin sigortası konumundadır. Bunun için CHP acele etmeden, telaşlanmadan bir plan, program ve amaç dahilinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam edecektir. CHP adaylarını açıklamada acele etmiyor. CHP’de panik yok. CHP'nin olduğu yerde kriz olmaz, demokrasi olur. Biz adaylarımızı bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze bırakmıyoruz. Adaylarımızı seçmenlere soruyoruz, sivil toplum kuruluşlarına soruyoruz, muhtarlara soruyoruz, parti üyelerimize, yöneticilerimize soruyoruz, parti organlarından topladığımız bilgileri tartışıyoruz. Biz vaat ettiğimiz demokrasiyi parti içinde hayata geçiriyoruz.

Adaylarımızı tek elden atama yapma baskısı altına alarak bizi kendi otoriter anlayışlarına benzetmeye çalışıyorlar. Bizi kendilerine benzetemeyecekler. Ne CHP ne de seçmenler, onların tehditlerine, şantajlarına boyun eğmeyecek. Türkiye toplumu demokrasiden vazgeçmeyecek." Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu tersine çeviren bir seçim olduğunu iddia eden Torun, karar alma mekanizmasının tek elde toplandığını söyledi. AK Parti'nin şimdi de belediye başkanlarını atanmış memur haline getirmeye çalıştığını öne süren Torun, "Halk tarafından seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor. Yerlerine atanmış memurlar getiriliyor. AKP'de siyaset yapan herkesin kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasında." ifadesini kullandı. İktidara eleştirilerini sürdüren Torun, şunları kaydetti: "Ekonomik kriz, şehirleri yaşanmaz hale getiriyor. AKP doları, faizi konuşarak yalanlarına kılıflar uyduruyor. Ekonomi yurttaşlar için dolar, faiz demek değil. Kira demek, ulaşım demek, gıda demek, sağlık demek, eğitim demek. Tüm bunların fiyatları her geçen gün artıyor. Ekonomik kriz hepimizi yoksullaştırıyor. Bugün soframıza koyduğumuz yemeği yarın koyamayacağımızdan korkuyoruz. İşsiz kalma kaygısı yaşıyoruz. Çocuklarımızın servis parasını bir sonraki ay ödeyip ödeyemeyeceğimizi bilmiyoruz. AKP şehirleri engellilere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara kapatıyor. Belediye başkanlarımız, AKP'nin kapattığı şehirleri herkesin eşit ve adil paylaşabildiği şehirlere dönüştürmek için çalışıyor. AKP'nin yok ettiği demokrasiyi şehirlerde kuracak çalışmalar yapıyor. CHP bugün kendisine benzemeyen her siyasi görüşle tavanda ve tabanda görüşmeler yapabilen tek partidir. AKP Türkiye'nin çok partili sistemini bırakıp tek adam rejimini pekiştirmeye çalışıyor. CHP ise kapsayıcı bir iş birliği ile demokrasiyi güçlendiriyor.

Adaylarımız, bu seçimler boyunca yürütecekleri kampanyalarda, toplumu bölen, birbirine düşman etmeye çalışan AKP-MHP ittifakına karşı, bir arada yaşamı garanti edecekleri çalışmalar yürütecekler. Toplumun her kesimini kapsayan özellikler gösterecek, tüm siyasi partilerin seçmenleri ile iş birliği ve dayanışma içinde demokrasiyi inşa edecekler." - Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti Seyit Torun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretine ilişkin açıklamaları soruldu. Torun, "Sayın Genel Başkan planlı ve programı belli bir Almanya-Avusturya ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüştüğü kişiler de resmi kişilerdir. Seçilmiş insanlardır, resmi insanlardır. Asla gizli bir görüşme değildir. Kendisinin biz yurt dışında nerelerde gizli görüşmeler ve kimlerle ne denli pazarlıklar ve hesaplar yaptığını gayet iyi biliyoruz. Sayın Genel Başkan'ın yaptığı görüşme planlı, programlı ve resmi bir görüşmedir." şeklinde konuştu. İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerinde son durum ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin soru üzerine Torun, şunları söyledi:

"Bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey normal seyrinde. Önümüzdeki günlerde sayın iki genel başkan mutlaka bir araya gelecektir, bu süreci değerlendirecektir. Tabii Mansur Yavaş kıymetli bir belediye başkan adayı. Geçmişte de görev yapmış, belediyecilik yapmış bir arkadaşımız. Kendi açıklamasıdır ama bizim görüşmelerimiz normal seyrinde devam ediyor." AK Parti'nin aldığı "çevreye duyarlı kampanya" kararı konusunda CHP'nin tavrına ilişkin olarak Torun, "Çok memnun oluruz. Zaten bu kampanyaları yapan kendileri biz kampanya yapacak ekonomik gücü bile bulamıyoruz. Birçok adayımız zaten çevreyi kirletecek broşür, afiş yaptıramıyor. Onların paraları bol, çevreyi kirleten onlar, kirletmemelerini de isteriz. Dileriz ki bu sözlerine uyarlar." diye konuştu. Yavaş'ın "Rozetsiz başkan" açıklamasına karşı kendisinin "Aday, partinin rozetini takacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine Torun, "Bir gerilim yok. 'Partinin adayı olursa rozet takacak mı?' diye söylendi. Ben de partinin adayı kim olursa olsun tabii ki seçim sürecinde rozet takacak. Elbetteki belediye başkanı olduktan sonra o rozeti çıkaracak. Benim açıklamam hiç kimseye karşı değildi." ifadelerini kullandı.