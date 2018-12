CHP 212 adayını açıkladı (2)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP bugün kendisine benzemeyen her siyasi görüşle tavanda ve tabanda görüşmeler yapabilen tek partidir. AKP Türkiye'nin çok partili sistemini bırakıp tek adam rejimini pekiştirmeye çalışıyor. CHP ise kapsayıcı bir iş birliği ile demokrasiyi güçlendiriyor." dedi.

"Ekonomik kriz, şehirleri yaşanmaz hale getiriyor. AKP doları, faizi konuşarak yalanlarına kılıflar uyduruyor. Ekonomi yurttaşlar için dolar, faiz demek değil. Kira demek, ulaşım demek, gıda demek, sağlık demek, eğitim demek. Tüm bunların fiyatları her geçen gün artıyor. Ekonomik kriz hepimizi yoksullaştırıyor. Bugün soframıza koyduğumuz yemeği yarın koyamayacağımızdan korkuyoruz. İşsiz kalma kaygısı yaşıyoruz. Çocuklarımızın servis parasını bir sonraki ay ödeyip ödeyemeyeceğimizi bilmiyoruz. AKP şehirleri engellilere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara kapatıyor. Belediye başkanlarımız, AKP'nin kapattığı şehirleri herkesin eşit ve adil paylaşabildiği şehirlere dönüştürmek için çalışıyor. AKP'nin yok ettiği demokrasiyi şehirlerde kuracak çalışmalar yapıyor. CHP bugün kendisine benzemeyen her siyasi görüşle tavanda ve tabanda görüşmeler yapabilen tek partidir. AKP Türkiye'nin çok partili sistemini bırakıp tek adam rejimini pekiştirmeye çalışıyor. CHP ise kapsayıcı bir iş birliği ile demokrasiyi güçlendiriyor.

Adaylarımız, bu seçimler boyunca yürütecekleri kampanyalarda, toplumu bölen, birbirine düşman etmeye çalışan AKP-MHP ittifakına karşı, bir arada yaşamı garanti edecekleri çalışmalar yürütecekler. Toplumun her kesimini kapsayan özellikler gösterecek, tüm siyasi partilerin seçmenleri ile iş birliği ve dayanışma içinde demokrasiyi inşa edecekler."

"Bizim görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey normal seyrinde. Önümüzdeki günlerde sayın iki genel başkan mutlaka bir araya gelecektir, bu süreci değerlendirecektir. Tabii Mansur Yavaş kıymetli bir belediye başkan adayı. Geçmişte de görev yapmış, belediyecilik yapmış bir arkadaşımız. Kendi açıklamasıdır ama bizim görüşmelerimiz normal seyrinde devam ediyor."

- Toplam 464 aday belirlendi

Öte yandan CHP PM tarafından açıklanan 212 adayla beraber bugüne kadar toplam 464 aday belirlenmiş oldu. CHP'de bugünkülerle beraber toplamda 8 büyükşehir belediye başkan adayı da açıklanmış oldu.

Buna göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Balıkesir'de Ahmet Akın, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe olarak belirlendi.

Bugün açıklanan 212 adayın isimleri şöyle:

"Afyonkarahisar Çobanlar Belediyesi Beytullah Tota, Afyonkarahisar Bayat Belediyesi Hüseyin Özaktan, Afyonkarahisar Sultandağı Yeşilçiftlik Belediyesi Mehmet Ali Sakal, Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediyesi Ömer Yıldız, Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi Barış Can, Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediyesi Hasan Damar, Adıyaman Merkez Kömür Belediyesi Murat Yapık, Ağrı Hamur Belediyesi Muzaffer Ademi, Aksaray Eskil Eşmekaya Belediyesi Turgay Eşmekaya, Aksaray Sarıyahşi Belediyesi Eren Özdaş, Aksaray Sultanhanı Belediyesi Ahmet Karacaer, Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi Zehra Özyol (mevcut başkan), Amasya Hamamözü Belediyesi Mustafa Erge, Ankara Kalecik Belediyesi Hamza Alper Gümüş, Antalya Gazipaşa Belediyesi Mehmet Ali Yılmaz, Ardahan Merkez Faruk Demir, Artvin Borçka Belediyesi Ercan Orhan, Artvin Yusufeli Belediyesi Barış Demirci, Artvin Ardanuç Belediyesi Yıldırım Demir (mevcut başkan), Aydın Germencik Belediyesi Fuat Öndeş, Aydın Yenipazar Belediyesi Mehmet Yüsran Erden, Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu (mevcut başkan), Balıkesir Karesi Belediyesi Levent Tellioğlu, Balıkesir Sındırgı Belediyesi Tuncay Öztürk, Balıkesir Gömeç Belediyesi Mehmet İrem Himam, Balıkesir Gönen Belediyesi İbrahim Palaz, Batman Beşiri İkiköprü Belediyesi Yalçın Kaya, Batman Kozluk Bekirhan Belediyesi Hasan Sönmezsoy, Batman Merkez Balpınar Belediyesi Kemal Demir, Batman Sason Yücebağ Belediyesi Uğur Atalay, Bilecik Bozüyük Belediyesi Mehmet Talat Bakkacıoğlu, Bilecik Bozüyük Dodurga Belediyesi Yusuf Yiğit, Bilecik Merkez Semih Şahin, Bilecik Osmaneli Belediyesi Faik Üstün, Bilecik Pazaryeri Belediyesi İbrahim Torun, Bilecik Yenipazar Belediyesi Gönül Kaya, Bingöl Adaklı Belediyesi Şahin Işın, Bingöl Solhan Belediyesi Ertan Turgut, Bitlis Ahlat Belediyesi Mazlum Şahin, Bitlis Ahlat Ovakışla Belediyesi Faik Kartal, Bolu Kıbrıscık Belediyesi Emin Tekemen, Burdur Çeltikçi Belediyesi Ahmet Bozdağ, Burdur Karamanlı Belediyesi Turgut Yasa, Burdur Yeşilova Belediyesi Mümtaz Şenel, Çanakkale Gelibolu Evreşe Belediyesi Şefik Ay, Çanakkale Lapseki Umurbey Belediyesi Erdal Doğan, Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu Belediyesi Cengiz Balkan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Ülgür Gökhan (mevcut başkan), Çanakkale Merkez Kepez Belediyesi Birol Arslan, Çankırı Merkez Mustafa İbişoğlu, Çankırı Şabanözü Belediyesi Zeki Göktaş, Çorum Merkez Özgür Kılıç, Çorum Alaca Belediyesi Sedat Genç, Çorum Ortaköy Belediyesi Muzaffer Tüzün, Denizli Bekilli Belediyesi Türkan Keyik, Denizli Bozkurt Belediyesi Birsen Çelik (mevcut başkan), Denizli Sarayköy Belediyesi Cengiz Demirci, Denizli Buldan Belediyesi Hikmet Şenözen, Edirne Havsa Belediyesi Oğuz Tekin (mevcut başkan), Edirne İpsala Esetçe Belediyesi İbrahim Örs (mevcut başkan), Edirne Keşan Beyendik Belediyesi Muhammet Örnek, Edirne Meriç Küplü Belediyesi Gökmen Altay, Edirne Meriç Belediyesi Erol Dübek, Edirne Süloğlu Belediyesi Mehmet Ormankıran (mevcut başkan), Edirne Meriç Subaşı Belediyesi Ersöz Zünbül, Edirne Merkez Recep Gürkan (mevcut başkan), Edirne İpsala Yenikarpuzlu Belediyesi Serdar Atalay, Edirne Uzunköprü Belediyesi Özlem Becan, Elazığ Karakoçan Belediyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ Ağın Belediyesi Samiye Genç, Erzincan Merkez Çağlayan Belediyesi Çetin Çay (mevcut başkan), Erzincan Merkez Mollaköy Belediyesi Kemal Şengül (mevcut başkan), Erzincan Üzümlü Altınbaşak Belediyesi Haydar Polat (mevcut başkan), Erzurum Palandöken Belediyesi Edip Cengiz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen (mevcut başkan), Giresun Alucra Belediyesi Yunus Ekşi, Giresun Bulancak Belediyesi Necmi Sıbıc, Giresun Dereli Belediyesi Aytekin Karakayalı, Giresun Görele Belediyesi Özkan Dural, Gümüşhane Kelkit Belediyesi Osman Yeğin, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi Haydar İkizer, Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi İlhami Bozan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş (mevcut başkan), Hatay Reyhanlı Belediyesi Nihat Dağ, Hatay Payas Belediyesi Ali Oğuz, Iğdır Aralık Belediyesi Zafer Bayat, Iğdır Karakoyunlu Belediyesi Cafer Dalga, Iğdır Tuzluca Belediyesi Abdullah Çinibulak, Karabük Yenice Belediyesi Sabri Cebecik, Karaman Ermenek Belediyesi Mustafa Bahçeli, Karaman Ermenek Güneyyurt Belediyesi Kerim Civil, Karaman Ermenek Kazancı Belediyesi Uğuz Tekin (mevcut başkan), Karaman Merkez Emin Ege, Kars Selim Belediyesi İlyas Barışkoç, Kars Sarıkamış Belediyesi Turgut Yurdakul, Kastamonu Azdavay Belediyesi Mehmet Emin Tuncay, Kastamonu Cide Belediyesi Mehmet Eşref Mutlu, Kastamonu Taşköprü Belediyesi Ahmet Kesim, Kayseri Melikgazi Belediyesi Sema Karaoğlu, Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Mehmet Bayraklı, Kırklareli Vize Belediyesi Ercan Özalp, Kırklareli Vize Çakıllı Belediyesi Gökhan Karabulut, Kırklareli Vize Kıyıköy Belediyesi Ender Sevinç, Kırklareli Pınarhisar Kaynarca Belediyesi Serdar Türker (mevcut başkan), Kırklareli Demirköy Belediyesi Mesut Özkul, Kırklareli Demirköy İğneada Belediyesi Tahir Işık, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediyesi Mustafa Nalbant (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediyesi Sertaç Balyemez (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Karahalil Belediyesi Aykut Yakut, Kırklareli Merkez İnece Belediyesi Şahabettin Vardar (mevcut başkan), Kırklareli Merkez Kavaklı Belediyesi Bayram Pehlivan, Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Belediyesi Mustafa Altıntaş (mevcut başkan), Kırklareli Kofçaz Belediyesi Mehmet Balcı (mevcut başkan), Kırklareli Babaeski Belediyesi Abdullah Hacı (mevcut başkan), Kırşehir Boztepe Belediyesi Hüseyin Takan, Kırşehir Merkez Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Akpınar Belediyesi Şükrü Turgut, Kırşehir Kaman Belediyesi Aydın Yaman, Kocaeli Kartepe Belediyesi Cumhur Karakadılar, Kocaeli Çayırova Belediyesi Selahattin Kaya, Kocaeli Gebze Belediyesi Recep Dursun, Konya Ereğli Belediyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Malatya Büyükşehir Soner Gökçe, Malatya Akçadağ Belediyesi Mustafa Korkmaz, Malatya Arguvan Belediyesi Mehmet Kızıldaş (mevcut başkan), Malatya Doğanşehir Belediyesi Mehmet Bayram, Malatya Doğanyol Belediyesi Gündüz Cengiz, Malatya Hekimhan Belediyesi Turan Karadağ, Malatya Kuluncak Belediyesi Mustafa Yıldız, Malatya Yazıhan Belediyesi Niyazi Akıncı, Manisa Ahmetli Belediyesi Mehmet Eryürek, Manisa Akhisar Belediyesi Besim Dutlulu, Manisa Turgutlu Belediyesi Çetin Akın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Süleyman Sarı, Mardin Artuklu Belediyesi Veysi Kara, Mardin Dargeçit Belediyesi Muhammed Günel, Mardin Derik Belediyesi Orhan Çaplık, Mardin Kızıltepe Belediyesi Mehmet Yusuf Taşkın, Mardin Mazıdağı Belediyesi Adem Denli, Mardin Midyat Belediyesi İdris Taş, Mardin Nusaybin Belediyesi Şeyhmus Doğan, Mardin Ömerli Belediyesi Şakir Altındağ, Mardin Savur Belediyesi Şükrü Adal, Mardin Yeşilli Belediyesi Mehmet Nuri Çoğala, Muğla Büyükşehir Osman Gürün (mevcut başkan), Muğla Dalaman Belediyesi Muhammet Şaşmaz (mevcut başkan), Muğla Datça Belediyesi Gürsel Uçar (mevcut başkan), Muğla Kavaklıdere Belediyesi Kenan Ay, Muğla Menteşe Belediyesi Bahattin Gümüş (mevcut başkan), Muğla Milas Belediyesi Muhammet Tokat (mevcut başkan), Muğla Ula Belediyesi Ümit Karaaslan (mevcut başkan), Muş Bulanık Uzgörür Belediyesi Miras Arslan, Muş Korkut Belediyesi Atıf Demirtaş, Nevşehir Avanos Belediyesi Celal Alper İbaş, Nevşehir Kozaklı Belediyesi Bülent Öcal, Nevşehir Avanos Çalış Belediyesi Mustafa Ateş, Niğde Bor Kemerhisar Belediyesi Ramazan Oya, Niğde Çiftlik Divarlı Belediyesi Ercan Çavdar, Ordu Çamaş Belediyesi Ahmet Kesik, Ordu Perşembe Belediyesi Ata Alkan, Ordu Mesudiye Belediyesi Yavuz Ekşi, Osmaniye Merkez Cevdetiye Belediyesi Erol Körce, Rize Pazar Belediyesi Kazım Balta, Sakarya Karasu Belediyesi Kerem Erksoy, Sakarya Ferizli Belediyesi Rüstü Yüksek, Samsun Vezirköprü Belediyesi Onur Bayburtlu, Siirt Kurtalan Belediyesi Necat Ayaz, Siirt Merkez Gökçebağ Belediyesi Abdülkerim Karataş, Siirt Şirvan Belediyesi Mehmet Utağ, Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Sinan Kılıç, Şanlıurfa Bozova Belediyesi Şıhmüslim Bayar, Sinop Ayancık Belediyesi Hayrettin Kaya, Sinop Merkez Barış Ayhan, Şırnak Uludere Belediyesi Salih Tanık, Sivas Akıncılar Belediyesi Necati Us, Sivas Altınyayla Belediyesi Nurettin Çiftçi, Sivas Divriği Belediyesi Hakan Gök (mevcut başkan), Sivas Ulaş Belediyesi Murat Sulakcı, Sivas Yıldızeli Belediyesi Bülent Yücel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak (mevcut başkan), Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi Vahap Akay (mevcut başkan), Tekirdağ Kapaklı Belediyesi İrfan Mandalı (mevcut başkan), Tekirdağ Malkara Belediyesi Ulaş Yurdakul (mevcut başkan), Tekirdağ Marmara Ereğlisi Belediyesi İbrahim Uyan (mevcut başkan), Tokat Almus Ataköy Belediyesi Servet Durmuş (mevcut başkan), Tokat Reşadiye Belediyesi Yusuf Duran, Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Emin Uludüz, Trabzon Beşikdüzü Belediyesi Ramis Uzun, Trabzon Of Belediyesi Hilmi Saral, Trabzon Maçka Belediyesi Musa Turan, Trabzon Hayrat Belediyesi Ahmet Hasan Çebioğlu, Trabzon Düzköy Belediyesi Fehmi Köroğlu, Tunceli Merkez Yusuf Kenan Aydın, Tunceli Nazımiye Belediyesi Cafer Kırmızıçiçek (mevcut başkan), Tunceli Ovacık Belediyesi Mustafa Sarıgül, Tunceli Pülümür Belediyesi Müslüm Tosun (mevcut başkan), Uşak Banaz Belediyesi Ahmet Olgay Altındağ, Uşak Sivaslı Belediyesi Hürriyet Şafak, Uşak Sivaslı Tatar Belediyesi Yusuf Ceylan, Van Bahçesaray Belediyesi Hasan Rahmi Kızıl, Van Özalp Belediyesi Oktay Sağlam, Van Saray Belediyesi Şaban Günbaş, Yalova Altınova Tavşanlı Belediyesi Salim Ay, Yalova Termal Belediyesi Gülsen Büker, Yalova Çiftlik Köy Taşköprü Belediyesi Nedret Gülen (mevcut başkan), Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediyesi Cemil Olcay, Yalova Altınova Belediyesi Yasemin Fazlaca, Yozgat Boğazlıyan Belediyesi Ali Ayık, Yozgat Çandır Belediyesi Tayyar Erdoğan, Zonguldak Çaycuma Belediyesi Bülent Kantarcı (mevcut başkan), Zonguldak Çaycuma Nebioğlu Belediyesi Ahmet Kırnapcı, Zonguldak Çaycuma Filyos Belediyesi Ahmet Gerçek Ülger."

