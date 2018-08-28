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CHP 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın toplanacak PM'de, 24 Haziran seçimlerinin sonuçları ele alınacak

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın yapacağı toplantıda 24 Haziran seçimlerinin sonuçları masaya yatırılacak.

CHP PM, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanacak.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ'de akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapılacak.

Sunumun ardından ortaya çıkan sonuçlar, PM tarafından değerlendirilecek.

PM'de ayrıca Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan "Ekonomideki son gelişmeler" başlıklı rapor ele alınacak.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün "Dış politikada güncel sorunlar" başlıklı sunum yapacağı PM'de, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin sayılarının artırılması konuları da görüşülecek.

PM'de, disiplin sonrası ihraç edilen 4 üyenin bağışlanma talepleri de değerlendirilecek.

Parti Meclisinde ele alınacak seçim değerlendirme raporlarının daha sonra teşkilatlarla paylaşılacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu PM

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