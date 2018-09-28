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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 19:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri ile Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri ile Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk gününün tamamlanmasının ardından odasına çıkarak bir süre dinlendi.

Daha sonra bazı milletvekilleriyle Abant Gölü kıyısına geçen Kılıçdaroğlu, göl çevresinde doğa yürüyüşü yaptı.

Kılıçdaroğlu, göl çevresinde bulunan ve köylüler tarafından işletilen yöresel ürünler pazarını da ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ceviz ve fındıklardan satın alan Kılıçdaroğlu, bunlardan yürüyüşe katılan milletvekilleri ile basın mensuplarına ikram etti.

Kılıçdaroğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri ile Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı

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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
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Anahtar Kelimeler:
abant gölü Bolu CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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