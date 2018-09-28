CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri ile Abant Gölü çevresinde yürüyüş yaptı.

Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ilk gününün tamamlanmasının ardından odasına çıkarak bir süre dinlendi.

Daha sonra bazı milletvekilleriyle Abant Gölü kıyısına geçen Kılıçdaroğlu, göl çevresinde doğa yürüyüşü yaptı.

Kılıçdaroğlu, göl çevresinde bulunan ve köylüler tarafından işletilen yöresel ürünler pazarını da ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ceviz ve fındıklardan satın alan Kılıçdaroğlu, bunlardan yürüyüşe katılan milletvekilleri ile basın mensuplarına ikram etti.

Kılıçdaroğlu, kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.