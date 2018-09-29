CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Hep söylediğimiz gibi eğer bu ülkenin gerçek sorunu olan güven problemini çözecek bir programı ortaya koyamazsanız, yani kredibilite meselesini halledemezseniz Türkiye'deki bu sıkıntı giderek daha da artacak demektir." dedi. Öztrak, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki açıklamalarının Brunson'un serbest bırakılacağına dair piyasalardaki beklentileri güçlendirdiğini ileri sürerek, bu çerçevede de Türk lirasının dolar karşısında bir miktar değer kazandığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın New York'taki temaslarına değinen Öztrak, "Amerika'da bir açıklama yaptı. Dedi ki 'Biz bu Orta Vadeli Program hedeflerinin izlenmesiyle ilgili kurmuş olduğumuz kamu maliyesi ve dönüşüm ofisinin danışmanlığı görevini McKinsey adlı firmaya verdik.' dedi. McKinsey ve 16 bakanlığın temsilcisi tüm hedefleri ve sonuçları 3 ayda bir kontrol edecek dendi. McKinsey nedir? McKinsey yönetim, danışmanlık şirketi." şeklinde konuştu.

İkinci Abdülhamit'in kurduğu Duyun-u Umumiye Meclisi'ne değinen Öztrak, "Bu adeta Duyun-u Umumiye Meclisi gibi bir düzenleme. Hatırlayalım OVP ne diyordu. Başında daha girişinde; 'Dolardaki sıçrama ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle meydana geldi' diyordu. Şimdi OVP'nin hedeflerini bir Amerikan şirketi denetleyecek. Bunu da Türkiye'de değil Amerika'da Amerikalı iş adamlarına bir müjde olarak söylüyor. Arkadaşlar işi evirip çevirmeye ihtiyaç yoktur. McKinsey Türkiye Cumhuriyeti hazinesine kayyum olarak atanmıştır." dedi. McKinsey'in hedeflere, sonuçlara bakacağını, sonuçları yeterli görmeyeceğini, devlet hazinesinin en mahrem noktalarına kadar gideceğini, oralarda bilgi almak isteyeceğini öne süren Öztrak, "Sonra bunları tamamen kendisinde tutacak. Kimseyle paylaşmayacak. Ben şunu söyleyeyim; AKP iktidarında daha önce orduda bir kozmik oda sorunu yaşamıştık. Vakası yaşamıştık. Şimdi de Türk maliyesinde, Türk hazinesinde kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2018 yılının ilk 8 ayında danışmanlık hizmetlerine 70 milyar lira ödediğini iddia eden Öztrak, bu kuruma ne kadar para ödeneceği konusunda mutlaka kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerektiğini düşündüğünü belirtti.