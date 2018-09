CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında biz CHP'liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

"TBMM'de ana muhalefet görevini yürüten CHP, TBMM'nin milletin meclisi olmasını, sarayın değil, bir kişinin değil, milletin temsilcisi olması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bunun için Abant'ta nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda bir kamp yaptık. 75'e yakın arkadaşımız birebir söz alarak, Türkiye'nin ve içinde yaşadığımız illerdeki zor durumu tek tek anlattılar, ifade ettiler. Dün de ifade ettiğim gibi; bir kırmızı alarm söz konusu Türkiye için her konuda. CHP Parti Meclisi, MYK'sı, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri, vatanını ve milletini seven bütün milletimizle birlikte meclis halkın meclisi olana kadar, Türkiye'nin onuru milletin onuru olana kadar içte ve dışta güçlü, onurlu, itibarlı bir Türkiye olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla yılmayacağız. 1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında biz CHP'liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz."

- "Bu mesele siyasi parti meselesi olmaktan çıkmıştır"