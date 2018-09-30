CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında biz CHP'liler, vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Özkoç, Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde 28 Eylül'de başlayan CHP 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Özkoç, şöyle devam etti:

"Şehit vakalarının hala devam ediyor olması, ülkemizin terörle mücadelesinin sonuçlandırılmasında hala ciddi adımlar atılmamış olması, evlatlarımızın annelerinin önüne şehit cenazelerinin geliyor olması, hepimizi derinden sarsıyor. Sakarya milletvekili olarak ben ve genel başkanım adına, Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun diyorum."

Özkoç, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü ve itibarı ile ülkede insanların refah, özgürlük, mutluluk, adalet içerisinde yaşayabilmesi için TBMM'nin güçlü olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti.