CHP 33 bin 47 öbek oluşturdu

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin seçmeni ikna çabaları kapsamında geçen yıl başlattığı "Sokak Örgütlenmesi" projesinde, bugüne kadar Türkiye genelinde her biri ortalama 400 seçmenden oluşan 33 bin 47 öbek oluşturuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Parti Okulu, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle geçen yıl "Sokak Örgütlenmesi" projesi geliştirildi.

CHP Parti Okulu'nun faaliyet raporunda ise söz konusu projeye ilişkin son bilgiler aktarıldı.

Partinin "Sandık Çevresi Örgütlenmesi"nden edindiği deneyimle ve aynı mantıkla "sokak temelli" örgütlenme yapılmasına karar verildiği belirtilen raporda yeni çalışmaya göre, ilçelerdeki bütün mahallelerin ayrı ayrı örgütlenmesi ve mahallelerde birbirine yakın sokakları içine alan ve her biri ortalama 400 seçmenden oluşan öbekler oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Daha sonra bu öbeklerde bulunan seçmenleri, ev iş yerinde ziyaret etmek üzere ilçe örgütleri tarafından "Öbek Sorumluları"nın atandığı belirtilen raporda, saha çalışmalarının sistematik, ölçülebilir ve denetlenebilir olması için intranet sistemine kayıt alındığı ifade edildi.