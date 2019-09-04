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CHP 33 bin 47 öbek oluşturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

CHP'nin seçmeni ikna çabaları kapsamında geçen yıl başlattığı "Sokak Örgütlenmesi" projesinde bugüne kadar Türkiye genelinde her biri ortalama 400 seçmenden oluşan 33 bin 47 öbek oluşturuldu - Proje kapsamında 17 bin 839 öbek örgütlenme sorumlusu atanırken, 2 bin 592 öbek sorumlusuna eğitim verildiği ayrıca bugüne kadar da 8 bin 183 ev ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'nin seçmeni ikna çabaları kapsamında geçen yıl başlattığı "Sokak Örgütlenmesi" projesinde, bugüne kadar Türkiye genelinde her biri ortalama 400 seçmenden oluşan 33 bin 47 öbek oluşturuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Parti Okulu, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle geçen yıl "Sokak Örgütlenmesi" projesi geliştirildi.

CHP Parti Okulu'nun faaliyet raporunda ise söz konusu projeye ilişkin son bilgiler aktarıldı.

Partinin "Sandık Çevresi Örgütlenmesi"nden edindiği deneyimle ve aynı mantıkla "sokak temelli" örgütlenme yapılmasına karar verildiği belirtilen raporda yeni çalışmaya göre, ilçelerdeki bütün mahallelerin ayrı ayrı örgütlenmesi ve mahallelerde birbirine yakın sokakları içine alan ve her biri ortalama 400 seçmenden oluşan öbekler oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Daha sonra bu öbeklerde bulunan seçmenleri, ev iş yerinde ziyaret etmek üzere ilçe örgütleri tarafından "Öbek Sorumluları"nın atandığı belirtilen raporda, saha çalışmalarının sistematik, ölçülebilir ve denetlenebilir olması için intranet sistemine kayıt alındığı ifade edildi.

- 8 bin 183 ev ziyareti

CHP'nin daha fazla seçmene ulaşmak amacıyla geliştirdiği sokak örgütlenmesi projesinde bugüne kadar Türkiye genelinde her biri ortalama 400 seçmenden oluşan 33 bin 47 öbek oluşturuldu.

Proje kapsamında 17 bin 839 öbek örgütlenme sorumlusu atanırken, 2 bin 592 öbek sorumlusuna eğitim verildiği ayrıca bugüne kadar da 8 bin 183 ev ziyareti gerçekleştirildiği belirtildi.

CHP'de bugüne kadar oluşturulan öbek sayısında İzmir 7 bin 808 ile başı çekti. İzmir'i 2 bin 502 ile Mersin, 2 bin 149 ile İstanbul, bin 868'le Adana ve bin 499'la da Ankara takip etti.

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CHP CHP Parti Okulu Sokak Örgütlenmesi

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