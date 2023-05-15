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  4. CHP 43 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardı! Tahsin Ocaklı TBMM'ye girdi

CHP 43 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardı! Tahsin Ocaklı TBMM'ye girdi

15.05.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, CHP 43 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardı. Rize'de CHP'nin yüzde 21.4 oy oranına ulaşması ile CHP'den Rize milletvekili adayı olan Tahsin Ocaklı, TBMM'ye gidecek isim oldu.

CHP 43 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardı! Tahsin Ocaklı TBMM'ye girdi

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Resmi olmayan seçim sonuçları ışığında, Meclis tablosu da belli olmaya başladı.

43 YIL SONRA BİR İLK

Açıklanan sonuçlara göre CHP, Rize’de 1980’den bu yana ilk kez milletvekili çıkardı. CHP'nin kentte yüzde 21.4 oy oranına ulaşması ile Rize'den 1'nci sıra adayı gösterdiği Tahsin Ocaklı, Meclis'e gidecek.

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DİĞER 2 İSİM AK PARTİ'DEN

Toplam 269 bin 765 seçmenin bulunduğu Rize'den milletvekili seçilen diğer isimler ise AK Parti'den Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu oldu.

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Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


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