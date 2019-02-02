CHP, 71 belediye başkan adayını daha açıkladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Seyit Torun, 1'i büyükşehir, 2'si il 71 belediye başkan adayını genel merkezde yapılan parti meclisi toplantısı sonrasında açıkladı.

Buna göre CHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Sait Şimşek, Muş Adayı Tansu Saraç, Şırnak adayı ise Osman Can oldu. İstanbul'un ilçelerinde ise Kadıköy adayı Şerdil Odabaşı, Şişli adayı Muammer Keskin, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi ve Beyoğlu adayı Alper Taş oldu.

Bu güne kadar toplamda büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 902 belediye başkan adayı açıklayan CHP'de, parti meclisi sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Genel Başkanı, MYK’sı ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, ''Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok. Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız. AK Parti’de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul’u, 16 yıldır da Türkiye’yi yönetmiyormuş gibi İstanbul’un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Parti'li belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor'' diye konuştu.

'EKONOMİK KRİZ, HAYATI FELÇ ETTİ'

"AK Parti Genel Başkanı, sanki partisi ilk kez belediye başkanlığı seçimine giriyormuş gibi bir manifesto açıkladı'' diyen Torun sözlerine şöyle sürdürdü:

''Bu söylediklerini yıllardır gerçekleştirmemek için elini tutan mı vardı? Yıllardır neredeydin? Neden tasarruf yapmadın, neden şehirlerin parasını amaç dışı kullanarak çar çur ettin, neden yatay şehirler kurmadın? Ülkeyi betona ve ranta kim peşkeş çekti? Erdoğan’ın açıkladığı 11 maddelik manifesto, sorunları yaratanların o sorunları çözemeyeceğine dair iyi bir örnek sunmaktadır. AKP manifestosu başarısızlığın teyididir. AKP manifestosu bizim yıllardır söylediklerimizi ve onların yapmadıklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Öncelikle ekonomik kriz, hayatı felç etti. İşsizlik, borçlanma ve yoksulluk toplumsal eşitsizlikleri derinleştiriyor. Hepimiz bunun sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu biliyoruz. Ancak bugün meselemiz buna kimin yol açtığı değil, bu krizden nasıl çıkacağımız. Cumhuriyet Halk Partisi, istihdam yaratan, hayat pahalılığını ortadan kaldıran, dirençli ve üretken bir ekonominin kurucu gücüdür. Kriz karşısında, işsizliği ve borçlanmayı azaltacağız. Gündelik yaşam giderleri ucuzlayacak. Adil ve üretken bir yaşamı, yerel yönetim politikalarımızla gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimlerin hayatı ucuzlatmada yapacağı çok şey var.''

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