CHP, 71 belediye başkan adayını daha açıkladı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Seyit Torun, 1'i büyükşehir, 2'si il 71 belediye başkan adayını genel merkezde yapılan parti meclisi toplantısı sonrasında açıkladı.

Buna göre CHP'nin Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Sait Şimşek, Muş Adayı Tansu Saraç, Şırnak adayı ise Osman Can oldu. İstanbul'un ilçelerinde ise Kadıköy adayı Şerdil Odabaşı, Şişli adayı Muammer Keskin, Küçükçekmece adayı Kemal Çebi ve Beyoğlu adayı Alper Taş oldu.

Bu güne kadar toplamda büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 902 belediye başkan adayı açıklayan CHP'de, parti meclisi sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Genel Başkanı, MYK’sı ve Parti Meclisi ile demokrasi dersi verdiğini ifade ederek, ''Parti yönetimimiz halkın içinden süzülüp gelen birbirinden değerli adaylarımız arasından en iyisini seçmek için titizlikle çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde fikrini söyleyemeyen, fikriyle partisine katkıda bulunamayan hiç kimse yok. Yerel Seçim Bildirgemizde yer alacak olan ilkelerimizi hayata geçirmek için yerel iktidarı tüm ülkede kuracağız. AK Parti’de de şüphesiz fikri olan insanlar var ama orada kimse fikrini söyleyemez. Orada her şey bir kişinin iki dudağından çıkacak söze bağlıdır. İşte bu kişi şimdi çıkmış 25 yıldır İstanbul’u, 16 yıldır da Türkiye’yi yönetmiyormuş gibi İstanbul’un ve diğer kentlerin sorunlarını çözmek için oyumuzu istiyor. AK Parti Genel Başkanı, sanki İstanbul ve neredeyse tüm kentler AK Parti'li belediye başkanlarınca mahvedilmemiş gibi yayınladığı manifestoda yatay mimariden, parklardan, yeşil alanlardan, çevrecilikten, sosyal belediyecilikten bahsediyor'' diye konuştu.