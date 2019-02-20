CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de mevcut 230 belediye başkanından 80'i yeniden aday gösterilmedi.

Siyasi partilerin haftalar süren aday belirleme çalışmalarının ilk aşaması dün tamamlandı. Partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim ederken, listelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde İYİ Parti ile iş birliği yapan CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i değiştirildi.

CHP'de Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal, Kırklareli'de Mehmet Siyam Kesimoğlu yerine Mehmet Tuna Soykan, Sinop'ta Baki Ergül yerine Barış Ayhan aday gösterildi. Partinin Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova belediye başkanları ise tekrar aday gösterildi.

- Sadece bir büyükşehirde değişiklik

CHP'nin 6 büyükşehir belediye başkanından sadece İzmir Büyükşehirde değişikliğe gidildi. CHP burada Aziz Kocaoğlu yerine Mustafa Tunç Soyer'i aday yaptı.

Özlem Çerçioğlu Aydın'da, Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de, Lütfü Savaş Hatay'da, Osman Gürün Muğla'da ve Kadir Albayrak Tekirdağ büyükşehir başkanlıklarında yerlerini korudu.