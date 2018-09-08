CHP 95 yaşında

Deniz Baykal'ın istifasıyla 2010'dan beri genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından, o dönem Bülent Ecevit'in genel başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı. Parti daha sonra 3821 sayılı yasaya dayanarak kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açıldı.

Dünyanın en uzun soluklu birkaç partisinden biri olan CHP, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kaldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonrası hem yeni bir yönetim şekliyle hem de siyasi partilerle tanıştı.

BARIŞ GÜNDOĞAN - Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Vekil olarak görev alanlar hariç CHP'de genel başkanlık koltuğuna Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

- 55 kurultay yapıldı

Dünyanın en eski birkaç siyasi partisinden biri olan ve Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.