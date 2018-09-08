HABER

CHP 95 yaşında

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan CHP, 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor - Vekil olarak görev alanlar hariç CHP'de bugüne kadar genel başkanlık koltuğuna Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu - Dünyanın en eski birkaç siyasi partisinden biri olan ve Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi

BARIŞ GÜNDOĞAN - Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan ve bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP, 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonrası hem yeni bir yönetim şekliyle hem de siyasi partilerle tanıştı.

Ülkenin ilk siyasi partisi ise Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Atatürk tarafından "Halk Fırkası" adıyla kurulan partinin adının başına 1924'te "Cumhuriyet" sözcüğü eklendi. 1935'teki 4'üncü kurultayda ise bugünkü "Cumhuriyet Halk Partisi" adı benimsendi.

Dünyanın en uzun soluklu birkaç partisinden biri olan CHP, 1923'ten 1950'ye kadar aralıksız iktidarda kaldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından, o dönem Bülent Ecevit'in genel başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı. Parti daha sonra 3821 sayılı yasaya dayanarak kuruluşunun 69'uncu yıl dönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açıldı.

Deniz Baykal'ın istifasıyla 2010'dan beri genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Vekil olarak görev alanlar hariç CHP'de genel başkanlık koltuğuna Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.

- 55 kurultay yapıldı

Dünyanın en eski birkaç siyasi partisinden biri olan ve Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.

- Sabah Anıtkabir ziyareti akşam Livaneli Korusu konseri

CHP'de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk olarak Anıtkabir ziyaret edilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti ilk olarak Kurucu Genel Başkan Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra heyet ikinci genel başkanları İsmet İnönü'nün mezarına çelenk bırakacak.

Kılıçdaroğlu, öğleden sonra partisinin il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Etkinlikler kapsamında 9 Eylül günü saat 19.00'da ATO Congresium'da Zülfü Livaneli Korosu konser verecek. Ayrıca Sunay Akın gösterisi olacak.

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettilerCHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
MHP'li Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyaliMHP'li Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler

CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

Kadir Şekerci kimdir? (Yeni MHP Genel Sekreter Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.