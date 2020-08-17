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CHP, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterir mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2020 13:00 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı iddialarıyla ilgili "Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullanması dikkat çekerken, "CHP, Abdullah Gül'ü aday gösterir mi?" sorusu yeniden gündem oldu.

CHP, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı gösterir mi?

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan 'Mercek Altında' programında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları konusu tartışıldı.

Uğur Önver’in sunduğu programa Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici ve gazeteci İhsan Aktaş katıldı.

Programda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayları ve Abdullah Gül’ün CHP’den aday yapılıp yapılmayacağı konusu da gündeme geldi.

"MİLLET İTTİFAKI'NDA 10'DAN FAZLA ADAY SAYABİLİRİZ"

Murat Gezici şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben Abdullah Gül’ün çatı adayı olarak sunulacağını düşünmüyorum. Belki Ali Babacan olabilir. Şuan için söylenmesi çok zor. Belki Kılıçdaroğlu olabilir. Halk kimi isterse o olur. CHP son 20 yılın en büyük çıkışını yapan siyasi partisi. Gündem belirleyen, ülkenin sorunlarını ele alan önemli bir siyasi parti durumuna geçmiştir. Kısa, orta, uzun vadeye bakmak gerekiyor.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda sadece Sayın Erdoğan konuşuluyor, alternatif yok. Demokrasi bu anlamda daha dar bir alanda. Millet İttifakı’na baktığımızda 10’dan fazla aday sayabiliriz.”

"MİLLET İTTİFAKI’NIN DURUMU DA 5 BİLİNMEYENLİ DENKLEM GİBİ"

Gazeteci İhsan Aktaş ise şu yorumları yaptı:

“İki ittidfakla alakalı baktığınızda, ittifakın birinin adayı net ve 20 yıldır kamuoyunun karşısında, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim. Diğer tarafta ise matematikte 5 bilinmeyenli denklem vardır. Millet İttifakı’nın durumu da 5 bilinmeyenli denklem gibi. O bilinmeyeni var ki… Kim kiminle ittifak olacak, ittifaktan ayrılma olacak mı, aday kim olacak… İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde şunu görmüştük; Recep Tayyip Erdoğan %52 oy alırken, diğer partiler küçük küçük oylar almıştı. CHP de dahil. İttifakın da şöyle bir özelliği var; 7 partiyi biraraya getirdiğinizde her partinin kendi içinde kafasına yatmayan bazı denklemleri olacak. Cumhur İttifakı’nın durumu daha net, Millet İttifakı’nın ise bilinmeyeni çok. En azından şuan 5 aday sayılabilir.

(Babacan da olabilir mi?) Ali Babacan olabilir, Abdullah Gül olabilir, Muharrem İnce olabilir, Meral Akşener olabilir. Ama nihayetinde her adayın avantajı ve dezavantajları var. Çok da zor bir denklem. Seçim zamanına kadar ittifakların sürdürülebilmesi de zor gibi görünüyor.

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