CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu arasında partinin karar vermeye çalıştığı belirtilirken, Talay isminin bir adım önde olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; CHP’de ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından adayların da isimleri kesinleşmeye başladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Adana’da Zeydan Karalar isminin netleştiği belirtilirken, Meral Akşenir’in Çetin Soner ismini önermesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

CHP’de, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmesinin ardından Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının isimlerinin netleştiği öğrenildi. Parti kulislerinde İYİ Parti’ye bırakılan illerin kurultayda Muharrem İnce’ye destek veren iller olduğu belirtilerek parti örgütünde oluşan rahatsızlığın giderilmesi için yol arandığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etmeden önce Ankara’da Gürsel Tekin ile yemekte bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca yapılan görüşmede Tekin’in CHP liderine partinin oyunun dışında 1 milyon 300 bin fazla oy getireceğini söylediği, İstanbul’un yapısını ve Binali Yıldırım’ın nasıl bir seçim çalışması yürüteceğini anlattığı belirtildi.

Mehmet Kocadon’un da CHP’de siyaset yapmak istediğini söylediği ve düşünmek için süre istediği kaydedildi.

Bunun üzerine Genel Başkan Yardımıcısı Oğuz Kaan Salıcı, önceki gün parti okulunda Kocadon’la 40 dakika görüştü. Burada Salıcı’nın Mehmet Kocadon’a teklifi sorduğu ve partide bir dönem daha Bodrum Belediye Başkanlığı görevinde bulunmasını söylediği öğrenildi.

CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey isminde karar kıldığı, yerine ise yardımcılarından Turgay Erdem’in gösterileceği belirtildi.

ÜSKÜDAR VE EYÜP'TE ADAY GÖSTERİLMEYECEK!

Öte yandan ittifak görüşmesinin ardından CHP’nin Üsküdar ve Eyüp de aday çıkarmayacağı, Üsküdar’da aday gösterilmek istenen Muhammed Çakmak’a “Geri çekil ve çalışma yapma” dediği ileri sürüldü.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE ADAY AY SONU AÇIKLANACAK!

Halen iller için süren anket çalışmasının da yarın sona ereceği ve ay sonu itibarıyla CHP’de olmayan Ümraniye, Sultanbeyli, Bağcılar, Güngören ve Pendik gibi ilçelerin belediye başkan adaylarının açıklanacağı kaydedildi.

'MUHARREM İNCE' TEPKİSİ!

İYİ Parti ile yapılan ittifak sonucu aday çıkarılmayacak olan Manisa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Sakarya’nın delegelerin büyük çoğunluğunun kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Muharrem İnce’ye destek için imza veren iller olması dikkat çekti. Parti kulislerinde bunun örgütte rahatsızlık yarattığı ve genel merkezin de bu rahatsızlıktan dolayı örgütün ikna edilmesi için yol aradığı belirtildi.

