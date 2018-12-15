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CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

SEÇİM HABERLERİ  | 15.12.2018 07:59 | Son Güncelleme

Yerel seçim için İYİ Parti ile ittfiak kararı alan CHP'de Adana, Antalya, Bursa adayları netleşiken, Mersin'de iki isim arasında kalındı. Üsküdar ve Eyüp de ise CHP'nin aday çıkarmayacağı ve Üsküdar’da aday gösterilmek istenen Muhammed Çakmak’a “Geri çekil ve çalışma yapma” dediği ileri sürüldü. Öte yandan CHP'nin İYİ Parti’ye bıraktığı illerin kurultayda İnce’yi destekleyen iller olduğu ve bu durum parti örgütünü rahatsız ettiği öğrenildi.

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP’de, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmesinin ardından Adana, Antalya, Mersin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının isimlerinin netleştiği öğrenildi. Parti kulislerinde İYİ Parti’ye bırakılan illerin kurultayda Muharrem İnce’ye destek veren iller olduğu belirtilerek parti örgütünde oluşan rahatsızlığın giderilmesi için yol arandığı kaydedildi.

CHP ADANA ADAYI ZEYDAN KARALAR OLDU!

Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre; CHP’de ittifak görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından adayların da isimleri kesinleşmeye başladı. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Adana’da Zeydan Karalar isminin netleştiği belirtilirken, Meral Akşenir’in Çetin Soner ismini önermesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediği öğrenildi.

ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK!

CHP’nin Antalya’da Muhittin Böcek isminde karar aldığı, Meral Akşener’in de onay verdiği söylendi.

MERSİN'DE İSTEMİHAN TALAY VE SERAR KUYUCUOĞLU ÖNE ÇIKTI!

Mersin’de İstemihan Talay ve Serdar Kuyucuoğlu arasında partinin karar vermeye çalıştığı belirtilirken, Talay isminin bir adım önde olduğu kaydedildi.

CHP BURSA'DA MUSTAFA BOZBEY'İ ADAY GÖSTERECEK

CHP’nin Bursa’da ise Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey isminde karar kıldığı, yerine ise yardımcılarından Turgay Erdem’in gösterileceği belirtildi.

İYİ PARTİ'NİN KARS TALEBİNE SICAK BAKILMIYOR

CHP’nin Antalya’da İYİ Parti’ye 4, Konya’da ise 10 ilçe bırakacağı, Kars’ı isteyen İYİ Parti’nin talebine ise sıcak bakılmadığı öğrenildi.

MUĞLA İÇİN MEHMET KOCADON'A MHP'DEN TEKLİF

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen ancak aday gösterilmeyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a MHP’den teklif götürüldüğü ileri sürüldü.

Bunun üzerine Genel Başkan Yardımıcısı Oğuz Kaan Salıcı, önceki gün parti okulunda Kocadon’la 40 dakika görüştü. Burada Salıcı’nın Mehmet Kocadon’a teklifi sorduğu ve partide bir dönem daha Bodrum Belediye Başkanlığı görevinde bulunmasını söylediği öğrenildi.

Mehmet Kocadon’un da CHP’de siyaset yapmak istediğini söylediği ve düşünmek için süre istediği kaydedildi.

KILIÇDAROĞLU, GÜRSEL TEKİN İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Ekrem İmamoğlu’nu evinde ziyaret etmeden önce Ankara’da Gürsel Tekin ile yemekte bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca yapılan görüşmede Tekin’in CHP liderine partinin oyunun dışında 1 milyon 300 bin fazla oy getireceğini söylediği, İstanbul’un yapısını ve Binali Yıldırım’ın nasıl bir seçim çalışması yürüteceğini anlattığı belirtildi.

ÜSKÜDAR VE EYÜP'TE ADAY GÖSTERİLMEYECEK!

Öte yandan ittifak görüşmesinin ardından CHP’nin Üsküdar ve Eyüp de aday çıkarmayacağı, Üsküdar’da aday gösterilmek istenen Muhammed Çakmak’a “Geri çekil ve çalışma yapma” dediği ileri sürüldü.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE ADAY AY SONU AÇIKLANACAK!

Halen iller için süren anket çalışmasının da yarın sona ereceği ve ay sonu itibarıyla CHP’de olmayan Ümraniye, Sultanbeyli, Bağcılar, Güngören ve Pendik gibi ilçelerin belediye başkan adaylarının açıklanacağı kaydedildi.

'MUHARREM İNCE' TEPKİSİ!

İYİ Parti ile yapılan ittifak sonucu aday çıkarılmayacak olan Manisa, Balıkesir, Denizli, Trabzon, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri ve Sakarya’nın delegelerin büyük çoğunluğunun kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Muharrem İnce’ye destek için imza veren iller olması dikkat çekti. Parti kulislerinde bunun örgütte rahatsızlık yarattığı ve genel merkezin de bu rahatsızlıktan dolayı örgütün ikna edilmesi için yol aradığı belirtildi.

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