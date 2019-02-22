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CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Kozay, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamasında, CHP genel merkezinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, CHP’nin hedeflerinin ve mücadelesinin yok sayıldığını kaydetti.Açıklamasında partisinin genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişilerin il başkanları olması gerektiği halde parti genelgesinin yok sayılarak görevlendirme yapıldığını belirten Kozay, “Listeler, parti örgütünün iradesinin dikkate alınmadığı, emeğin ve parti tabanının gözardı edildiği bir şekilde ortaya çıkmıştır.

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kozay, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamasında, CHP genel merkezinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, CHP’nin hedeflerinin ve mücadelesinin yok sayıldığını kaydetti.
Açıklamasında partisinin genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişilerin il başkanları olması gerektiği halde parti genelgesinin yok sayılarak görevlendirme yapıldığını belirten Kozay, “Listeler, parti örgütünün iradesinin dikkate alınmadığı, emeğin ve parti tabanının gözardı edildiği bir şekilde ortaya çıkmıştır. Adana İl Örgütü’nün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzlü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda, siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergileme zorunluluğu hasıl olduğundan İl Başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.
Kozay, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın CHP’nin ilkelerini benimseyeceğini ve üzerine düşen görevleri aynı sorumluluk bilinciyle yürüterek, partisini yerelde ve genelde iktidarını sağlama yolunda mücadelesini bırakmayacağını belirterek, şunları kaydetti:
“31 Mart’ta yapılacak olan ve Türkiye’nin geleceği açısından hayati bir öneme sahip yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak mutlaka başarılı olmak zorundayız. Bu mücadeleyi bugünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu bir üyesi olarak il başkanlığı görevim sırasında olduğu gibi, tüm yoldaşlarımla birlikte omuz omuza, yürek yüreğe sürdüreceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kutsal mücadele için makam, mevki ve koltukların önemi yoktur. Önemli olan davamız için kol kola yürüyecek siz değerli yoldaşlarımın varlığıdır.”
Öte yandan, Kozay’ın yaklaşık 1 haftadır il binasına uğramadığı ve telefonunun kapalı olduğu öğrenildi.

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