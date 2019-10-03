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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

"(Deprem riskine karşı önlemler) TOKİ afet riski altında olan konutlarda barınan vatandaşlara sosyal konut yapmalıdır. Acilen afet müsteşarlığı kurulmalıdır"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek "TOKİ afet riski altında olan konutlarda barınan vatandaşlara sosyal konut yapmalıdır. Acilen afet müsteşarlığı kurulmalıdır." dedi.

Şevkin, Türkiye'deki deprem tehlikesine ilişkin Mecliste basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da meydana gelen depremi anımsatan Şevkin, "Coğrafi konum ve jeolojik yapısı nedeniyle ülkemizin yüzde 92'si deprem riski altındadır. Yerleşim alanlarımızın yüzde 96'si ise deprem tehlikesi altındaki alanlarda toplanmıştır. Bu gerçeği unutmamamız gerekir." diye konuştu.

Depremle ilgili 1999 yılından sonra çıkarılan yasal düzenlemelerin sonuç vermediğini savunan Şevkin, "Hükümet tarafından oluşturulan AFAD işlevsiz hale getirildi. Türkiye Bina Yönetmeliği ile Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası, Türkiye'nin jeolojik gerçekliğine göre hazırlanmamıştır. İmar affı ile sınırlı da olsa deprem güvenliği için atılmış olan tüm adımlar boşa çıkarılmıştır. Toplanan deprem vergileri bütçe açığı için kullanıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Depreme konusunda alınacak önlemlere de değinen Şevkin, deprem sonrası trafiğin tıkanmaması için acil yol ağının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Müzeyyen Şevkin, İstanbul'da depremi sonrası GSM ağının çöktüğünü ifade ederek alternatif haberleşmeye dönük çalışmaların yapılmasının da zorunlu olduğunu vurguladı.

Şevkin, "Elektirik ve içme suyu gibi ihtiyaçların alternatif karşılanma yöntemleri araştırılmalı. Gaz boru hatları ve diğer kimyasal tesisler ile ilgili koruma önlemleri alınmalıdır. TOKİ afet riski altında olan konutlarda barınan vatandaşlara sosyal konut yapmalıdır. Acilen afet müsteşarlığı kurulmalıdır." şeklinde konuştu.

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin

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