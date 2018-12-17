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CHP aday adayı hakkında darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 00:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, CHP'den belediye başkan aday adayı olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Talat Ö., iddiaya göre beraberinde 3 akrabası ile birlikte Ahmet Yaşar I.'yı (21) darp etti.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, CHP'den belediye başkan aday adayı olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Talat Ö., iddiaya göre beraberinde 3 akrabası ile birlikte Ahmet Yaşar I.'yı (21) darp etti. Olay sonrası Ahmet Yaşar I., jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) vidanjör firması sahibi olan Ahmet Yaşar I., gece saatlerinde ilçedeki bir kahvehanede Talat Ö. ve 3 akrabası ile karşılaştı. İddiaya göre, Talat Ö.'nün yanında çalışan işçi Fatih Ş.'nin daha sonra Ahmet Yaşar I.'nın yanında çalışmaya başlamasıyla taraflar arasında husumet doğdu. Bu duruma sinirlenen Talat Ö. ile Ahmet Yaşar I. arasında kahvehanede sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla "Benim elemanımı nasıl işe alırsın" diyen Talat Ö. ile akrabaları Adem Ö., Ömer Ö. ve Sedat Ö., Ahmet Yaşar I.'yı darp etti. Kavga sırasında 2 dişinin de kırıldığını iddia eden Ahmet Yaşar I. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ahmet Yaşar I., daha sonra Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.
Ahmet Yaşar I. şikayet dilekçesinde, Talat Ö. ile bir işçinin kendi firmalarında çalışmayı tercih etmesi nedeniyle tartıştıklarını, burada kendisine küfür ve hakaretlerde bulunan Talat Ö.'nün kahvehanedeki sandalye ile saldırdığını ileri sürdü. Ahmet Yaşar I.'nın şikayeti üzerine çağrılan Talat Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Talat Ö.'nün yerel seçimlerde CHP'ye Kemalpaşa belediye başkan adayı olabilmek için müracaatta bulunduğu öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasının kayıt ettiği görüntülerde, kahvehaneden çıkarak kapı önünde bekleyen Ahmet Yaşar I'nın darp edildiği görülüyor. Kavgayı gören vatandaşların ayırmaya çalışması da görüntüde yer alıyor.

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