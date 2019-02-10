Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimsenin kimliğine, inancına bakmadan eşit davranacağız. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacak. Hiçbir ayrımcılık yapmayacak" dedi.

CHP aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda düzenlendi. Tanıtımda partililere seslenen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’yle bir işbirliği yaptıklarını belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Partilileri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu, 82 milyon vatandaşa seslenerek, "Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hangi sorun nasıl çözülür onları anlatacağız. Bugüne kadar aynı kararlılıkla çözüm üreterek yolumuza devam ettik. Sorunları çözmek için önce sağlıklı teşhis koymamız gerekiyor. Sorunu çözmek için sağlıklı, belirli bir zaman dilimini içeren planlamalar yapmanız gerekiyor. Bir konuyu dikkatinize sunmak isterim; Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Eğer bir siyasal iktidar sorunları çözme kapasitesini, çözme yetisini kaybettiyse, o siyasal yapı bir yerden sonra şikayet eden makam haline gelir. Sorunları çözemiyorsan o koltuktan ayrılacaksın. Bunların şikayet etmeye hakkı var mı? 17 yılda istedikleri kanunu çıkardılar, istedikleri kararnameyi çıkardılar, istedikleri makamlara istedikleri kişileri atadılar, istedikleri genelgeleri çıkardılar, devlet memuriyetinde istedikleri bütün atamaları yaptılar. 17 yıldır tek başlarına Türkiye’yi yönetiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas mitingine değinerek, "Sivas’ta diyor ki, ’Ne diyorlar domates, patlıcan, sivri biber. Yahu düşünün bir merminin fiyatı nedir.’ Yahu şu anlayışa bakın. Domates, biber diyen kim? Vatandaş. Soğanı unutmuş ama. Mahsuni diyordu ki; ’Yiğit muhtaç olmuş soğana. Söylesem mi, söylemesem mi?’ Bir kurşunun hesabını yapıyorsan, buradan askere orduya gönderme yapıyorsan, kendi kötü yönetiminin faturasını onlara çıkarmak istiyorsan, sen neden tank-palet fabrikasını satıyorsun? Efendim bu özelleştirme değil diyor, yalanın bu kadarını görmemiştim. Türk lirasıyla karnını doyuranlar sürekli suçlu oluyor, dolarla iş yapanların sırtı sıvazlanıyor, ses çıkarılmıyor. Direnmenin ötesinde çalışa çalışa, alın teri dökerek, hakkı ve hukuku, adaleti savunarak kazanacağız" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Hoşgörülü ve saygılı kentler... Kimsenin kimliğine, inancına bakmadan eşit davranacağız. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacak. Hiçbir ayrımcılık yapmayacak. Hakça paylaşan kentler; rant bütün kentlerde vardır. Rantı hakça bölüştüğünüz zaman hiçbir sorun yoktur. Biz rantın hakça bölüşülmesini istiyoruz. Hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler; Biz halktan vergi topluyoruz, harcadığımız her kuruşun hesabını vermek namus borcumuzdur. Yoksulluğu yenen kentler; asgari ücret alan işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak 2019’dan itibaren asgari ücret 2 bin 20 liradır. Sen 2 bin 200 lira almak istiyorsan, oyunu CHP’ye vereceksin. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, açlığı yok edeceğiz. Üreten ve istihdam yaratan kentler; bir kent her alanda üretmeli. Büyükşehirler kırsalla işbirliği yapmalı. Kenti ağaçlarla, çiçeklerle donatmak için ithal mi etmek lazım? Yenilikçi ve akıllı kentler; İstanbullular ’Kadıköy’de, Beşiktaş’ta, Bakırköy’de, Sarıyer’de yaşamak isterim’ diyor. Buralarda insan sevgisi var. Ulaşım sorunu; bütün İstanbul’u yaşanabilir kent haline getireceğiz. Ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceğiz. Nefes alan kentler; beton ormanına dönüştü kentler. Bizim dışımızdaki canlılar da yok olmaya başladı. Sosyal adaleti sağlayan kentler; engelliler, yaşlılar için pozitif ayrımcılık yapacağız. Kültür ve sanatı geliştiren kentler; kentin bir kültürü vardır, sanatı vardır, sporu vardır yaşayacaksınız. Doğa dostu kentler; bizim dışımızdaki bütün canlıları koruyacağız, onları besleyeceğiz. Mutlu şehirler; tüm yurttaşlarımızla mutlu yaşamak istiyoruz, bu sözümüzün arkasında duracağız."

Genel Başkan Kılıçdaroğlu konuşmasını bitirdikten sonra adaylar tek tek tanıtıldı.

