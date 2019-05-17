"CHP adayı kendisini iş başındaymış gibi gösteriyor"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin indirim kararlarıyla ilgili, "Kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisidir. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kendisini Meclisin üzerinde gören bir tavırla, sanki 'iş başındaymış gibi' gösterip, yapılan bütün düzenlemeleri kendi hanesine bir telaşla, bir aceleyle yazma hesabının içinde." dedi.

Muş, AA muhabirine, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan toplu ulaşım ve su fiyatında indirim kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür polemiklere girmek istemediklerini, millete hizmet yolunda yaptıkları işlerle gündeme gelmek istediklerini belirten Mehmet Muş, "AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu bir teklif, bir öneri vermiştir ve bu öneri de AK Parti Grubu Meclis üyelerinin desteklemesiyle, onayıyla kabul edilmiştir ve konutlarda yüzde 46'ya varan bir su indirimi yapılmıştır." diye konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun şu anda bir görevi bulunmadığını dile getiren Muş, şöyle devam etti: