CHP adaylarını ekim ayından itibaren açıklamaya başlayacak

Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bölge toplantılarında amaçlarının seçim kazanmakta zorlandıkları yerleri masaya yatırmak olduğunu belirtti.

- Ankara ve İstanbul için özel çalışma

Her platformda "liyakat" vurgusu yapılan CHP'de, gösterilen adaylarda şehirciliğe hakim olma şartı aranacak.

Çoğu seçim bölgesinde anket, ön seçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adayların belirlenmesi planlanırken, en önemli kriterin liyakat olacağı öğrenildi.

Yerel seçim vizyon belgesi hazırlıkları devam ederken, bin 398 seçim bölgesi tek tek masaya yatırılacak. Bu kapsamda, bölge toplantıları planlaması yapılan CHP'de, belediye başkanlığı bulunmayan yerlerde her türlü olasılık değerlendirilecek. CHP, bu tür yerlerde Millet İttifakı'na uygun, her kesimden oy alabilecek adaylara yönelecek.

BARIŞ GÜNDOĞAN - Mevcut belediyeleri korumak ve yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de parti kulislerinde hareketlilik başlarken, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ise gelecek aydan itibaren başlanacak.

Gelecek haftadan itibaren bir takvim belirleyerek süratle toplantılara başlayacaklarını bildiren Torun, "Orada aday adayları var mı? Süreç nedir? bilgileri alacağız. Bir analiz yapacağız." dedi.

Türkiye genelinde bu toplantıları yapacaklarını açıklayan Torun, ilk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere toplam 17 bölge toplantısı yapacaklarını vurguladı.

"Adaylarımızı ekim ayı ortasından itibaren peyderpey açıklamaya başlayacağız" diyen Torun, "Önce tespitleri yapacağız, adaylığı konusunda uzlaşılmış, tartışma konusu olmayan problemsiz yerleri öncelikli olarak açıklayacağız hemen." ifadesini kullandı.

Ankara ve İstanbul'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Torun, bu iki kent için de özel bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

- Hatay ve Eskişehir iddiası ile İYİ Parti ittifakı

CHP'nin 24 Haziran seçimleri sonuçları baz alındığında Hatay ve Eskişehir'i kaybedebileceği iddialarını da değerlendiren Torun, "Biz, bütün belediyeleri alacağız. Biz, işaret edilen o illerde oldukça güçlüyüz. Bizim yaptığımız bütün araştırmalara göre seçimleri kazanacağımıza eminiz." diye konuştu.