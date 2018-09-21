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CHP adaylarını ekim ayından itibaren açıklamaya başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

Mevcut belediyeleri korumak ve yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de parti kulislerinde hareketlilik başlarken, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ise gelecek aydan itibaren başlanacak - Aday tespitine yönelik 17 bölge toplantısı planlanırken, öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toplantı yapılarak, bölgelerin nabzı tutulacak - Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Önümüzdeki haftadan itibaren bir takvim belirleyerek süratle bölge toplantılarına başlayacağız. Orada aday adayları var mı? Süreç nedir? Bilgileri alacağız. Bir analiz yapacağız"

BARIŞ GÜNDOĞAN - Mevcut belediyeleri korumak ve yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de parti kulislerinde hareketlilik başlarken, belediye başkan adaylarının açıklanmasına ise gelecek aydan itibaren başlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yaklaşan yerel seçimler öncesinde CHP'de hazırlıklara hız verildi.

Yerel seçim vizyon belgesi hazırlıkları devam ederken, bin 398 seçim bölgesi tek tek masaya yatırılacak. Bu kapsamda, bölge toplantıları planlaması yapılan CHP'de, belediye başkanlığı bulunmayan yerlerde her türlü olasılık değerlendirilecek. CHP, bu tür yerlerde Millet İttifakı'na uygun, her kesimden oy alabilecek adaylara yönelecek.

Çoğu seçim bölgesinde anket, ön seçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adayların belirlenmesi planlanırken, en önemli kriterin liyakat olacağı öğrenildi.

Her platformda "liyakat" vurgusu yapılan CHP'de, gösterilen adaylarda şehirciliğe hakim olma şartı aranacak.

- Ankara ve İstanbul için özel çalışma

Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bölge toplantılarında amaçlarının seçim kazanmakta zorlandıkları yerleri masaya yatırmak olduğunu belirtti.

Gelecek haftadan itibaren bir takvim belirleyerek süratle toplantılara başlayacaklarını bildiren Torun, "Orada aday adayları var mı? Süreç nedir? bilgileri alacağız. Bir analiz yapacağız." dedi.

Türkiye genelinde bu toplantıları yapacaklarını açıklayan Torun, ilk etapta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere toplam 17 bölge toplantısı yapacaklarını vurguladı.

"Adaylarımızı ekim ayı ortasından itibaren peyderpey açıklamaya başlayacağız" diyen Torun, "Önce tespitleri yapacağız, adaylığı konusunda uzlaşılmış, tartışma konusu olmayan problemsiz yerleri öncelikli olarak açıklayacağız hemen." ifadesini kullandı.

Ankara ve İstanbul'un kendileri için çok önemli olduğuna değinen Torun, bu iki kent için de özel bir çalışma yapacaklarını bildirdi.

- Hatay ve Eskişehir iddiası ile İYİ Parti ittifakı

CHP'nin 24 Haziran seçimleri sonuçları baz alındığında Hatay ve Eskişehir'i kaybedebileceği iddialarını da değerlendiren Torun, "Biz, bütün belediyeleri alacağız. Biz, işaret edilen o illerde oldukça güçlüyüz. Bizim yaptığımız bütün araştırmalara göre seçimleri kazanacağımıza eminiz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın "hiçbir partiyle ittifaka girmeyecekleri" yönündeki açıklamasına ilişkin de Seyit Torun, "Elbette ki İYİ Parti'nin kendine göre bir açıklaması vardır ama süreç içerisinde çok şey değişir." dedi.

Birliktelik olabileceğine işaret eden Torun, "Geçmişte bir Millet İttifakı kuruldu. Hani bu tavanda kurulmasa bile tabanda mutlaka kurulur." dedi.

- Abant'ta değerlendirme kampı

Yerel seçim hazırlıklarına hız verilen CHP'de, TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 27-30 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta kampa girilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açış konuşması ile başlayacak kampta, çeşitli sunumlar ve milletvekillerinin değerlendirmeleri yer alacak.

Kampın bir diğer gündem maddesi ise yerel seçimler olacak. Kılıçdaroğlu'nun kamp boyunca milletvekilleriyle bölgelerindeki adaylara ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

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