CHP adaylarını tanıtıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu’nda başladı.
Salona "Martın sonu bahar", "Bir arada huzurlu yaşamak için halkçı belediyecilik" yazılı pankartlar asıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun salona gelmesiyle saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu adayların tanıtımı öncesi bir gösteri yaptı.
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