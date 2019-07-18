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CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

"Adıyaman, 17 yılda kamu hizmetlerinden yeteri kadar nasiplenememiştir. Özellikle sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşamaktayız"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın, 17 yılda kamu hizmetlerinden yeteri kadar nasiplenemediğini, özellikle sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşandığını öne sürdü.

Tutdere, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili son günlerde tartışmalar yaşandığını anımsattı.

Anayasa'ya göre TBMM'nin yürütmeyi denetleme araçları arasında yazılı soru önergesinin de sayıldığını belirten Tutdere, ancak Meclis pratiğine bakıldığında bu denetlemenin yapılamadığının görüldüğünü söyledi.

CHP'li milletvekilleri tarafından bugüne kadar Cumhurbaşkanı Yardımcısına ve bakanlara toplam 9 bin 872 yazılı soru önergesi verdiğini aktaran Tutdere, bunlardan 4 bin 778’inin cevaplanmadığını; süresi geçtikten sonra 3 bin 499’unun yanıtlandığını; 669’unun süresi içinde yanıtlandığını bildirdi.

"Soru önergelerinin ciddiye alınmadığını ve Anayasa'nın ihlal edildiğini" savunan Tutdere, "Yazılı sorular büyük oranda cevapsız bırakılıyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğurduğu yeni arızalardan biridir." dedi.

Adıyaman'ın kamu yatırımları açısından mağdur edildiğini savunan Tutdere, "Adıyaman, 17 yılda kamu hizmetlerinden yeteri kadar nasiplenememiştir. Özellikle sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşamaktayız." diye konuştu.

Tutdere, Adıyaman'ın "kentsel dönüşüm, çevre, arıtma, katı atık, turizm, yol" konularında da çözüm bekleyen sorunlarını olduğunu kaydetti.

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