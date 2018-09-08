CHP Afyonkarahisar il yönetimi istifa etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, yönetim kurulu üyeleriyle istifa ettiğini bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran genel seçimlerinden sonra Afyonkarahisar il yönetiminin değişimden yana tavır aldığını belirtti.

İl örgütünün yerel seçimlere CHP Genel Merkezi ile uzlaşan bir ekiple gitmesinden yana olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz değişim istedik ve neden istediğimizi açıkça belirttik. Bunun için verdiğimiz demokratik ve haklı mücadelemizden yılmadık. Partimizin Afyonkarahisar'daki geleceği adına her şeyin güzel olduğunu söyleyen, '24 Haziran'da başarılı olduk.' diyen, Genel Merkez ile aynı düşüncede olan, değişim istemeyen bir ekibe bayrağı teslim etmenin devrimci bir duruş hatta zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. İstifa bir kaçış değildir. Bu istifa partimizin yerel seçimlere genel merkezimizle uyum içinde çalışacak yeni bir ekiple katılması, partimizin zarar görmemesi içindir."

Erdoğan, CHP'nin geleceği adına herkesin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ve yeri geldiğinde koltukları boşaltması gerektiğini vurguladı.

Parti neferleri olarak istifanın bir erdem olduğunu aktaran Erdoğan, "Her şeyin güzel gittiğini düşünen anlayışın önünü açmak için, partimizin yıpranmaması için, partimizi kavgadan, ekipleşmeden, ayrışmadan uzak tutmak için, Genel Merkez ile uyumlu bir ekibe teslim etmek adına şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte 'İstifa bir erdemdir.' diyor, görevlerimizden istifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

