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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

"Gelin, şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının sıkıntılarını çözelim, haklı taleplerine kulak verelim"

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Gelin, şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının sıkıntılarını çözelim, haklı taleplerine kulak verelim." dedi.

Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, şehit yakınlarının, gazilerin ve yakınlarının bu ülkeye emanet edilmiş "kıymetliler" olması ve onlara bu şekilde davranılması gerektiğini söyledi.

Şehit yakınlarına bazı yerlerde "kötü muamele" yapıldığını savunan, bunlarla ilgili bazı iddiaları dile getiren Köksal, "Gazi ve şehit yakınlarına, kıymetlilerimize gereken değer verilmiyor." diye konuştu.

"Gelin, şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının sıkıntılarını çözelim, haklı taleplerine kulak verelim." ifadesini kullanan Köksal, şunları kaydetti:

"Onlar, şehit yakını kartının kimlik kartı gibi kabul edilmesini, kartın üzerinde ana, baba ve eş gibi ibarelerini bulunmasını ve bu kartın şehit kardeşlerine verilmesini istiyorlar. Kurum ve birim değişikliklerinin kolaylaştırılmasını istiyorlar. Kamuda çalışan gazi ve şehit yakınlarına 18 Mart gibi özel günlerin resmi tatil olmasını istiyorlar. İlerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda olduğu için işe giren şehit ve gazi yakınlarına, sağlıkları gözetilerek uygun işler yaptırılmasını istiyorlar. Ücretlerinin iyileştirilmesini istiyorlar. 15 Temmuz şehit ve gazileri ile diğer şehit ve gazilerin haklarının eşitlenmesini istiyorlar."

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