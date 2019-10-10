CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, köylerde haşhaş ekim kotalarının birbirini tutmadığını belirterek, "Çiftçinin para kazanabildiği nadir ürünlerden olan haşhaşta çiftçilere neden mağduriyetler yaşatıyorsunuz? Madem ektirmeyecektiniz neden alternatif sunmuyorsunuz?" dedi.

Köksal, haşhaş üreticilerinin sorunlarıyla ilgili Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Haşhaşın Afyonkarahisar'da tutunmasının, yaşamasının kolay olmadığını belirten Köksal, haşhaş ekimi yapılabilmesi için çiftçilere üretici kayıt sistemine üye olma zorunluluğu getirildiğini ve bununla ilgili çiftçilere yeterli bilgilendirme yapılmadığını, bu durumun mağduriyet yarattığını, bazı çiftçilerin kayıt olamadıkları için ekim gerçekleştiremediklerini aktardı.

Hükümetin bu yıl haşhaş ekim kotasının azalmadığına yönelik açıklama yaptığını, bu konuyla ilgili verdikleri soru önergelerine yanıt gelmediğini vurgulayan Köksal, "Madem kota azalmadı neden bize rakamları vermiyorsunuz? Bizden neyi gizliyorsunuz? Biz geçen yıl ve bu yılın haşhaş kota rakamlarını istiyoruz." dedi.