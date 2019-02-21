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CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan görevinden istifa etti.Konuyla ilgili gazetecileri açıklamalarda bulunan Aslan," Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe örgütü olarak hazırlamış olduğumuz meclis aday listesini CHP Malatya il Teşkilatına sunduk.

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Aslan istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan görevinden istifa etti.
Konuyla ilgili gazetecileri açıklamalarda bulunan Aslan," Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe örgütü olarak hazırlamış olduğumuz meclis aday listesini CHP Malatya il Teşkilatına sunduk. Ama il başkanlığı bizim listemizi dikkate almayarak kendi oluşturdukları listeyi YSK’ya teslim etmiştir.
Yaşanan gelişmelerin ardından 500’e yakın partili duruma tepki gösterdi. Konuyu CHP Malatya il Başkanlığına ilettik ama dikkate alınmadı. Bende partililerin tepkilerine duyarsız kalmayarak görevimden istifa ettim" diye konuştu.

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