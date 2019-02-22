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CHP Akçadağ İlçe Başkanı istifasını geri çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 18:20 | Son Güncelleme

Görevinden istifa ettiğini duyuran CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, istifasını geri çekti.Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte parti binasında istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Dün bir kızgınlıkla halkımızın da baskıyla görevimden istifa ettiğimi duyurmuştum.

Görevinden istifa ettiğini duyuran CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, istifasını geri çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte parti binasında istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, "Dün bir kızgınlıkla halkımızın da baskıyla görevimden istifa ettiğimi duyurmuştum. İstifa kararımız sonrası oluşan yoğun baskı neticesinde istifamı geri çekmiş bulunmaktayım, görevimin başındayım hem Akçadağ hem de Büyükşehir Belediyesini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Siyaseten adayların, listelerin belirlendiği dönemlerde bazı kırgınlıklar olabiliyor. Partimize Akçadağ’da uzun bir süre hizmetler veren bir arkadaşımızı olan Ali Aslan’ın da bir huzursuzluğu söz konusuydu. Ve bunu dün basınla kamuoyu ile paylaştı. Bugün hem bizim hemde Akçadağlıların talepleri doğrultusunda görevinin devam edecek ilçe başkanımız olarak. Bütün ilçelerde tüm listelerimizi tamamladık. Şuan da hiçbir ilçemizde problemimiz kalmadı sorunları aşmış bulunuyoruz. Bundan sonra önümüzde bakacağız. Akçadağ’da en iddialı olduğumuz ilçelerimizin başında geliyor. Akçadağ bizim için önemli. Bu vesile ile de bir çağrıda bulunmak istiyorum, gerçekten seçimleri almaya yakınız, bütün partililerimizden, bizlere gönül vermiş bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz ve herkesten özveri bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından bütün Akçadağ’ı adayımızın etrafında birleşmeye davet ediyorum. Küskünlük zamanı değil" diye konuştu.

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