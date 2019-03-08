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CHP, Alaplı’da seçim sloganıyla AK Parti’yi taklit etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 18:44 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti’nin ”Hizmet Gönül İşidir” sloganını taklit etti.Sosyal medya üzerinden seçim çalışmalarını anlatan AK Parti ve CHP adaylarının sosyal medya üzerindeki yarışı da sürüyor.

CHP Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti’nin ”Hizmet Gönül İşidir” sloganını taklit etti.

Sosyal medya üzerinden seçim çalışmalarını anlatan AK Parti ve CHP adaylarının sosyal medya üzerindeki yarışı da sürüyor. Hemen her gün halka mesaj iletmek, çalışmalarını anlatmak ve projelerini aktarmak için sosyal medyayı kullanan Alaplı Belediye Başkan adayları, sloganlarıyla da halkı etkilemeyi amaçlıyorlar. Bu amaçla da Celil Uzun ve Nuri Tekin’in ekipleri, her gün yeni mesajlar, içerikler hazırlıyor, görsellerle de bunları destekliyor. CHP Belediye Başkan adayı Tekin ve ekibi, Alaplı Cumhuriyet Meydanı’nda bir binaya astığı afişte "Hizmet Gönül İşidir" sloganını kullandı. Vatandaşlar ise bu durumu "Tekin’in ekibi, Celil Uzun’un projelerini taklit etmeye başladı, şimdi de AK Parti’nin ülke çapında kullanıldığı sloganlarını taklit etmeye başladı." olarak yorumladı.

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