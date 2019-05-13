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CHP Aliağa İlçe Başkanlığında şok istifalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’ndaki 6 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.CHP Aliağa İlçe Başkanlığında istifa depremi yaşandı.

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’ndaki 6 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden istifa ettiklerini bildirdi.
CHP Aliağa İlçe Başkanlığında istifa depremi yaşandı. Bu kapsamda teşkilattaki yönetim kurulu üyelerinden; Zafer Maden, Fikri Temur, Barış Özkan, Ali Şahinoğlu, Namık Kaçar ve Hasan Hüseyin Erden olmak üzere toplamda 6 kişi görevlerinden istifa etti.
Seçim sürecinde ve öncesinde kendi içerisinde bütünlüğü sağlayamadan seçime gidildiğini iddia eden yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) evrensel, sosyal ve demokrasi anlayışına uyum sağlamayan yönetim kaynaklı tutum ve davranışların ilçede yenilgiye sebep olan önemli unsurlardan biri olduğu vurgulandı. Yönetimin, mevcut fikri ve yönetim anlayışıyla devam etmesi halinde ileriye dönük sıkıntıların daha da büyüyeceğine dikkat çekildi.

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