CHP Amasya teşkilatından Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınayarak, "Bu alçakça saldırıyı düzenleyenler; cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı olarak halkımızın iradesiyle birlikte yenilecektir" dedi.

Amasya'da CHP teşkilatı, Ankara'daki şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepki gösterdi. CHP Amasya İl Başkanlığı binasında, Merkez İlçe Başkanı Ali Kilci ve partililerin katıldığı basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Reşat Karagöz, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Karagöz, "Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha da fazla ihtiyaç vardır. Bu alçakça saldırıYI düzenleyen ve bu saldırıdan beslenenler; cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı olarak halkımızın iradesi ile birlikte yenilecektir. Bizler buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyoruz. Genel başkanımıza yapılan saldırı münferit ve provokasyon olarak yapılmıştır. Amasya il örgütü olarak tüm halkımızı sağduyuya davet ediyor, tüm yetkililer tarafından yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak gerekli cezai çekmeleri için ellerinden geleni hızlıca yapmaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu saldırıyı tekrar esefle kınıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güçlü bir devlet olduğunu ve provokatif eylemlere karşı birlik, beraberlik içerisinde daha çok kenetlenerek bu hain oyunları bozacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



